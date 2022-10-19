Samanyolu Haber /Politika / Turhan Çömez'in İYİ Parti'deki görevi belli oldu /19 Ekim 2022 22:37

Turhan Çömez'in İYİ Parti'deki görevi belli oldu

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'ye katılan eski AKP'li Turhan Çömez'in partideki görevi de belli oldu.

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Bir dönem Tayyip Erdoğan'ın doktorluğunu da yapan eski AKP milletvekili Turhan Çömez, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'ye katılmış ve Çömez'e parti rozetini de genel başkan Meral Akşener takmıştı.

Çömez kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yeni bir açıklamayla partide başdanışmanlık görevine atandığını açıkladı.

Çömez paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bugün Genel Başkan Sayın @meral_aksener tarafından, Başdanışmanlık görevine atandım.

Benim için büyük onur. Güveni için kendilerine, @iyiparti yönetimine ve tüm İYİ Parti ailesine, şükranlarımı sunuyorum.


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