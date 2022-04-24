Samanyolu Haber /Gündem / Türkiyedekiler için ibadet bile zamlandı: Yüzde 150 /24 Nisan 2022 10:17

Türkiyedekiler için ibadet bile zamlandı: Yüzde 150

Türk lirasındaki değer kaybı ibadeti de vurdu. Pandemi nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilemeyen umre 2022 yılında yüzde 150 zamlandı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk Lirası’nın dolar karşısında değer kaybetmesi üzerine dolarla gerçekleştirilen umre işlemlerinin 2019 yılında Suudi Arabistan Riyali (SAR) ile yapılmasına karar vermişti. TL’nin SAR karşısında da değer kaybetmesiyle birlikte umre ücreti yüzde 150 zamlandı.
 
Diyanet “Şevval ayı umre ziyaretleri” için dört asgari ücret tutarında fiyat belirledi. 2019 yılında 7 bin 500 TL olan en düşük umre ücreti, 2022 yılında 18 bin 620 TL (4 bin 750 SAR) oldu.

En düşük umre ücreti SAR üzerinden belirlenen 18 bin 620 TL ile umreye gidenlerin dört kişilik odalarda kalacağı bildirildi. Üç kişilik odalarda kalmak isteyenler için umre ücreti 19 bin 113 TL’ye, iki kişilik odada kalmak isteyenler için ise umre ücretleri 19 bin 564 TL’ye çıktı. Diyanet, “çocuk umresi” için de fiyat belirledi. Dört kişilik odaların çocuklar için ücreti 16 bin 75 TL oldu.
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