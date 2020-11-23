Samanyolu Haber /Ekonomi / Turist sayısı yüzde 72 azaldı /23 Kasım 2020 11:38

Turist sayısı yüzde 72 azaldı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle turizm sektörü zorda. Ocak-ekim ayında yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 72 azaldı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’ının Emniyet Genel Müdürlüğü'den aldığı  geçici verilere göre; ekim ayında yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 59,4 azalarak 1 milyon 742 bin 303'e geriledi.

Yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde:

1-Antalya: Yüzde 39,16 (682 bin 239)                                                               

2-İstanbul: Yüzde 30,61 (533 bin 405)                                                                              

3-Edirne: Yüzde 15,15 (264 bin 021)                                                                 

4-Muğla: Yüzde 4,56 (79 bin 387)                                                                      

5-Kırklareli: Yüzde 2,70 (47 bin 112)   

İLK 10 AYDA TURİZM ÇAKILDI: DÜŞÜŞ YÜZDE 72,5

2020 yılı ocak-ekim döneminde yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72,49 azalarak, 11 milyon 200 bin 892'ye geriledi.             

Ocak-ekim döneminde yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il:

1-İstanbul: Yüzde 37,09 (4 milyon 154 bin 021)                                                                            

2-Antalya: Yüzde 27,67 (3 milyon 099 bin 687)                                                                           

3-Edirne: Yüzde 13,47 (1 milyon 508 bin 542)                                                                              

4-Muğla: Yüzde 5,96 (668 bin 049)                                                                   

5-Artvin: Yüzde 3,63 (406 bin 626)  
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