Samanyolu Haber /Gündem / Turistlerin ödemediği 70 milyon lira sağlık harcamasının akıbetini Sayıştay ortaya çıkardı /02 Ekim 2021 11:55

Turistlerin ödemediği 70 milyon lira sağlık harcamasının akıbetini Sayıştay ortaya çıkardı

“Turistlere verilen sağlık hizmetlerinden doğan alacaklar” sorununun çözülemediği ortaya çıkarken alacaklar 70 milyon lirayı aştı.

SHABER3.COM

Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı’nı ilk kez 2018’de uyardığı, “Turistlere verilen sağlık hizmetlerinden doğan alacakların takip edilmemesi” sorunu, aradan geçen üç yılda çözülemedi.

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal'ın haberine göre; 2018’de 36 milyon TL olan alacak, ikiye katlanarak 70 milyon TL’yi geçti. 2020 raporunda, bakanlığı üçüncü kez uyardığını anımsatan Sayıştay, “Alacağın takip ve tahsilinin yapılması ve zamanaşımı nedeniyle oluşacak kamu zararı riskinin giderilmesi için kontrol mekanizması kurulmalı” uyarısını yineledi.

Raporda şöyle denildi: “2018 ve 2019 yılı Sayıştay denetim raporlarında da yer alan konuya ilişkin olarak; bakanlık tarafından bu alacakların güvence altına alınabilmesi adına gereken tedbirlerin alınacağı ve düzenleyici işlemlerin tesis edileceği ifade edilmiş olmasına rağmen, mevcut durumda sonuçlandırılmış bir tedbir ve güvence mekanizmasının oluşturulmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla idare lehine oluşan alacağın takip ve tahsilinin yapılması ve zamanaşımı nedeniyle oluşacak kamu zararı riskinin giderilmesi bakımından bu alacakları güvence altına alan kontrol mekanizmasının kurulması gerekmektedir.” 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Turistlerin ödemediği 70 milyon lira sağlık harcamasının... Sonraki Haber >>

Son fidan basın emekçileri ve Hrant Dink adına dikildi

Son fidan basın emekçileri ve Hrant Dink adına dikildi

AKP'li isim Erdoğan'ı desteklemek isterken ters köşe oldu

AKP'li isim Erdoğan'ı desteklemek isterken ters köşe oldu

Elektrikli otomobil şarj istasyonu

Elektrikli otomobil şarj istasyonu

Bayraktaroğlu: Bürokraside işlerini iyi yapan Cemaat'in ne kadar parlak çocuğu varsa hepsi gitti

Bayraktaroğlu: Bürokraside işlerini iyi yapan Cemaat'in ne kadar parlak çocuğu varsa hepsi gitti

Melek Çetinkaya: Polis provokatörlük yapıyor, Allah gelsin hakkınızdan!

Melek Çetinkaya: Polis provokatörlük yapıyor, Allah gelsin hakkınızdan!

TV5, Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesti: Cumhurbaşkanı olarak konuşursa devam ederiz...

TV5, Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesti: Cumhurbaşkanı olarak konuşursa devam ederiz...

"Afgan ordusunun çöküşü hepimize sürpriz oldu"

Koç Üniversitesi kampusunda ‘ajan’ polis skandalı

Koç Üniversitesi kampusunda ‘ajan’ polis skandalı

İsveç'te korkutan patlama çok sayıda yaralı var

İsveç'te korkutan patlama çok sayıda yaralı var

Ordu'da 'tutuklu ailelerine yardım operasyonu'nda 19 tutuklama

Ordu'da 'tutuklu ailelerine yardım operasyonu'nda 19 tutuklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:53:57