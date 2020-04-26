Samanyolu Haber /Gündem / Turizm Bakanı Ersoy, Mayıs sonunu işaret etti /26 Nisan 2020 21:00

Turizm Bakanı Ersoy, Mayıs sonunu işaret etti

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle kısıtlamaya gidilen turizm faaliyetleriyle ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan yeni bir açıklama geldi. Bakan Ersoy'un, iç turizmin kademeli olarak Mayıs ayı sonundan itibaren harekete geçirilebileceğini ifade ettiği bildirildi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı tarih hakkında açıklamalarda bulundu.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 büyükşehir ve Zonguldak'a seyhat kısıtlaması getirilmişti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şehirlerarası seyahat yasağının ne zaman kalkacağına ilişkin sinyal verdi. Nuri Ersoy, bir sürpriz yaşanmazsa iç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşündüklerini söyledi.

Ersoy, "İlk olarak oteller yarı kapasiteleriyle hizmet verecek. Sahillerdeki şezlong sayıları azaltılacak. Otellerdeki açık büfeler açılmayacak" dedi.

Bakan Ersoy, şu anki verilere göre salgınla mücadelede her şeyin olumlu geliştiğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Böyle giderse ve gidişatta sıkıntı yaşanmazsa mayıs ayı sonu itibariyle iç trafik başlayacak. Kontrollü iç hat uçuşlarıyla turizm sezonu açılacak. Bir sertifikasyon kurulu oluşturduk ve konaklamanın kurallarını belirledik. Çok kapsamlı bir kurallar bütünü. Konaklama tesisleriyle görüşmelerimiz sürüyor. Bu kurallara uymayı taahhüt edenlere sertifikasyon vereceğiz. Sertifikasyon alan tesisleri duyurarak, tatilciye ‘Buralara gidebilirsiniz’ diyeceğiz. Şehirlerarası seyahat ve iç hat seferleri de bu dönem başlayacak. Vaka açısından sıfır olan ülkelerle karşılıklı kapıları açabiliriz” 
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