Turizm Bakanı Ersoy’un kardeşine ait AtlasJet resmen iflas etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ikiz kardeşi Ali Murat Ersoy’a ait Atlas Global Havacılık firma ekonomik gerekçelerle tarifeli seferlerini 26 Kasım 2019’da durdurmuştu.







Firma aynı tarihte iş ortaklarına gönderdiği mesajda, “Yakın geçmiş dönemin olumsuzlukları ve beraberinde getirdiği ekonomik yük ve 2019 yılı nisan ayı itibarıyla İstanbul Havalimanı’na geçişle birlikte lojistik ve operasyonel maliyetlerde yaşanan büyük artış, havayolumuz açısından 2016/2017 kayıplarımızı yeterli sürede telafi etme imkanımızı ortadan kaldırmıştır. Nakit akışımızdaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla, tüm uçuşlarımıza 26 Kasım 2019 itibariyle 21 Aralık 2019 tarihine kadar ara vermek zorunda kaldığımız bilgisini arz ederiz.” denilmişti.





Mali dar boğazdan çıkamayan şirket 2020 yılı başında çalışanlarına gönderdikleri bir yazı ile iflas başvurusunda bulunulacağını kaydetmişti.







Bakırköy 3’üncü Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen 17.06.2021 tarih ve 2020/15 Esas sayılı davada mahkeme nihai kararını açıkladı. 17 Haziran 2021 saat 14.21’de aldığı karar ile AtlasJet resmen iflas etti. Müflis şirketin tasfiye işlemleri için de Bakırköy 1’inci İcra Müdürlüğü görevlendirildi.





2001’DE KURULDU





Atlasjet, 14 Mart 2001’de tarifesiz iç hat ve dış hat uçuşlarda yolcu ve kargo taşımacılığı gerçekleştirmek üzere kurulmuştu.





İlk uçuşunu 1 Haziran 2001’de gerçekleştirirken, iç ve dış hat tarifeli uçuşlarına 2004’te başlayan şirket Türkiye’de IOSA sertifikalı ilk Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’ne (IATA) üye oldu. İki uçak ile faaliyete başlayan AtlasJet’in 2018 yılında filosunda 16 uçak bulunuyordu.





Şirket darboğaza girmeden önce 35 farklı ülkede 50’den fazla noktaya uçuyordu. Türkiye içerisinde ve Asya, Rusya, BDT Bölgesi, Orta Doğu ve Avrupa’ya tarifeli uçuşlar gerçekleştiriyordu.