Samanyolu Haber /Gündem / Turizm Bakanı Ersoy'dan yeni 'Galata Kulesi' açıklaması /07 Haziran 2020 20:24

Turizm Bakanı Ersoy'dan yeni 'Galata Kulesi' açıklaması

Galata Kulesi'nin son durumu konusunda açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kulenin Galataport ile entegresinden söz etti ve kulenin restorasyon çalışmaları sonrası 15 Eylül tarihinde ziyarete açılmasını planladıklarını belirtti.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu tamamlanan Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nin açılış töreninde Galata Kulesi’nin akıbetine ilişkin konuştu.

sol.org.tr'de yer alan habere göre salgın günlerinde İBB'den alınarak bakanlığa devredilen Galata Kulesi’nin Galataport’a gelen turistleri “cazibesiyle yukarı çekeceğini” söyleyen Ersoy “Biz Galata Kulesi'nde bu hafta itibariyle projeyi tamamladık. Haziran sonuna kadar restorasyon ihalesini tamamlıyoruz. Çok hızlı şekilde 15 Eylül tarihinde Galata Kulesini hizmete alacağız” dedi.

Galata Kulesi'nin içeriğinin de değişeceğini belirten Ersoy, "İçinde kafeterya, restoran, mutfaklar, ofisler bulunuyor. Galata Kulesi'nin özü ile bağdaşmayan bütün aktivite alanlarını dışarıya çıkarıyoruz. Galata kulesinden gözlemlediğiniz bütün cazibe noktalarını içeride bütün detaylarını göreceğiniz, teknolojinin ağırlıklı kullanıldığı bir müze haline getireceğiz. Galata Kulesi, cazibesiyle Galataport'tan turistleri yukarı çekecek. Oradan da gözlemledikleri diğer cazibe noktalarına insanları yönlendirecek” diye konuştu.

Atlas pasajı ile ilgilli yoğun çalışma içinde olduklarını söyleyen Ersoy salgın nedeniyle geciken renovasyon çalışmalarının Eylül sonuna kadar bitirileceğini belirterek Atlas pasajında bir sinema müzesi yapılacağını, Mısır Apartmanı’nınsa Mehmet Akif Ersoy müze evi haline getirileceğini kaydetti. Ersoy ayrıca AKM inşaatının yıl sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiğini ve Taksim Camii’nin arkasında İslam eserlerinin sergilendiği bir kültür merkezi yapılacağını söyledi.
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