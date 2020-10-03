Samanyolu Haber /Ekonomi / Turizm Bakanı'nın kardeşine AZAP protestosu! /03 Ekim 2020 20:48

Turizm Bakanı'nın kardeşine AZAP protestosu!

İflas eden Atlas Global Hava Yolları'nın (Atlasjet) eski çalışanları tazminat ve diğer alacaklarının hâlâ ödenmediğini belirterek şirket sahibi Ali Murat Ersoy'un İstanbul İstinye'deki evinin önünde eylem yaptı. Atlas Zedeler Adalet Platformu'nu (AZAP) kuran eylemciler Ersoy'un kardeşi olan Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ıslık çalarak protesto etti.

SHABER3.COM

10 aydır içeride kalan maaşlarını ve tazminatlarını alamadıklarını belirten eylemciler, üzerinde Atlas Global logosu bulunan maket uçağı ateşe verdi. 

Atlas Zedeler Adalet Platformu'nu (AZAP) kuran eylemciler, “Emek hırsızı Murat Ersoy” sloganı attı. “Demirin tuncuna patronun Ersoy’una kaldık”, "Sözünü tut Murat Ersoy" dövizleri ile Ali Murat Ersoy protesto edildi.

"YA OYUN OYNUYOR YA DA BİZİ BÖLMEYE ÇALIŞIYOR"

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Atlas Global'in eski çalışanlarından biri, "Ben bir yıllık çalışanım ve aşağı yukarı 12 bin TL alacağım var. Bir işe de giremiyorum, işsizlik maaşı da alamıyorum. Patron oyun oynuyor gibi. Önce 'vereceğiz' dedi. Çalışanları çağırdı ve ‘Bazı haklarınızdan vazgeçer benimle anlaşırsanız paranızı alırsınız’ dedi. Çoğu personel bunu kabul etti. Ama kabul edenlerin de etmeyenlerin de parasını ödemedi. Psikolojimizle mi oynuyor, oyunlar mı oynuyor?" sorusunu yöneltti. 

Atlas Global'in eski çalışanlarını alacaklarının ödenmemesini maket uçak yakarak protesto etti.

Haber ajansı ANKA'ya mülakat veren aynı işçi, "31’ine kadar vereceğim deyip üstünden iki ay geçmesine rağmen vermiyorsa ya bizimle oyun oynuyor ya da bizi bölmeye çalışıyor demektir." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kardeşi Ali Murat Ersoy'un sahibi olduğu şirket 2019 yılının Kasım ayında uçuşlarını durdurma kararı almış, 14 Şubat’ta iflas müracaatında bulunmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Turizm Bakanı'nın kardeşine AZAP protestosu! Sonraki Haber >>

Şener Şen'e eski dostundan ağır sözler

Şener Şen'e eski dostundan ağır sözler

Güvenlik görevlisini eziyordu!

Güvenlik görevlisini eziyordu!

Perinçek'le eski general yardımcısı yayında birbirlerine hakaret yağdırdılar

Perinçek'le eski general yardımcısı yayında birbirlerine hakaret yağdırdılar

'Dolar kuruna bakmıyorum’ sözüne Akit TV’den bile tepki

'Dolar kuruna bakmıyorum’ sözüne Akit TV’den bile tepki

Azerbaycan vurulan hedeflerin görüntülerini yayınladı

Azerbaycan vurulan hedeflerin görüntülerini yayınladı

Albayrak'a tokat gibi cevap!

Albayrak'a tokat gibi cevap!

AKP'li isimden skandal video

AKP'li isimden skandal video

Trump'ın eski kampanya yöneticisi gözaltına alındı

Trump'ın eski kampanya yöneticisi gözaltına alındı

O belge yayınlandı: Türkiye'deki günlük vaka sayısı 29 bin kişi!

O belge yayınlandı: Türkiye'deki günlük vaka sayısı 29 bin kişi!

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:06:02