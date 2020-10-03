Turizm Bakanı'nın kardeşine AZAP protestosu!

10 aydır içeride kalan maaşlarını ve tazminatlarını alamadıklarını belirten eylemciler, üzerinde Atlas Global logosu bulunan maket uçağı ateşe verdi.





Atlas Zedeler Adalet Platformu'nu (AZAP) kuran eylemciler, “Emek hırsızı Murat Ersoy” sloganı attı. “Demirin tuncuna patronun Ersoy’una kaldık”, "Sözünü tut Murat Ersoy" dövizleri ile Ali Murat Ersoy protesto edildi.







"YA OYUN OYNUYOR YA DA BİZİ BÖLMEYE ÇALIŞIYOR"





Yaşadığı mağduriyeti anlatan Atlas Global'in eski çalışanlarından biri, "Ben bir yıllık çalışanım ve aşağı yukarı 12 bin TL alacağım var. Bir işe de giremiyorum, işsizlik maaşı da alamıyorum. Patron oyun oynuyor gibi. Önce 'vereceğiz' dedi. Çalışanları çağırdı ve ‘Bazı haklarınızdan vazgeçer benimle anlaşırsanız paranızı alırsınız’ dedi. Çoğu personel bunu kabul etti. Ama kabul edenlerin de etmeyenlerin de parasını ödemedi. Psikolojimizle mi oynuyor, oyunlar mı oynuyor?" sorusunu yöneltti.





Atlas Global'in eski çalışanlarını alacaklarının ödenmemesini maket uçak yakarak protesto etti.





Haber ajansı ANKA'ya mülakat veren aynı işçi, "31’ine kadar vereceğim deyip üstünden iki ay geçmesine rağmen vermiyorsa ya bizimle oyun oynuyor ya da bizi bölmeye çalışıyor demektir." ifadelerini kullandı.





Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kardeşi Ali Murat Ersoy'un sahibi olduğu şirket 2019 yılının Kasım ayında uçuşlarını durdurma kararı almış, 14 Şubat’ta iflas müracaatında bulunmuştu.