Turizm devi iflasın eşiğinde

Çinli yatırım şirketi Fosun ve bankalarla şirketin yeniden sermayelendirilmesi için 900 milyon poundluk anlaşmada sona yaklaşan tur operatörü Thomas Cook 100 milyon poundluk bir destek daha talep etti.







Sky News'in haberine göre, bankalar ve Fosun'la yapılan anlaşmanın bu ay sonuna kadar sonuçlanmaması durumunda Thomas Cook'un iflasla karşıya kalabileceği ifade edildi.





THOMAS COOK İÇİN ZAMAN TÜKENİYOR





Bir seyahat uzmanı, Thomas Cook'un 100 milyon poundluk bir ek finansmana ihtiyaç duymasının beklenmediğini söyledi.





Sky News, Thomas Cook ile ilgili bir iddia daha ortaya attı. İddiaya göre Thomas Cook, 30 Ağustos tarihli bir dava dosyasında, şirketin geleceğini güvence alma konusunda zamanın tükenmekte olduğu konusunda uyarıda bulundu.





EYLÜL AYI İÇİNDE PARA BULUNMAZSA...





Sky News dosyada, ''Grup içindeki ciddi nakit krizi, yeniden yapılandırmanın eylül ayında tamamlanması için acil bir ihtiyaç doğurdu. Yeniden yapılanmanın eylülde yapılmasını engelleyecek herhangi bir gecikme, şirketin parasız kalmasına ve resmi iflas sürecine girmesine sebep olacaktır. '' denildiğini yazdı.





Thomas Cook yönetimi ise, önümüzdeki hafta hissedarlarla yapacağı toplantı öncesi, bir araya gelerek yeniden yapılandırma konusunda anlaşmaya vardı.





Sky News'e konuşan kaynaklar, Thomas Cook'un yeniden sermayelendirilmesine ilişkin anlaşmanın birkaç gün öncesine göre çok daha zor ve karmaşık olduğunu ileri sürdü.