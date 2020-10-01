Samanyolu Haber /Ekonomi / Bir turizm devi daha iflasın eşiğinde /01 Ekim 2020 13:37

Bir turizm devi daha iflasın eşiğinde

Bir dönem Türkiye’nin en büyük otelcilerinden biri olarak gösterilen Silkar’ın iflası için dava açıldı. Charter uçuşları ile Türkiye’ye ilk turist getiren Silahtaroğlu Ailesi’ne ait şirket mali dar boğaza girmişti.

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Antalya merkezli Yeni Atılım Boya Uygulama İzolasyon İnşaat, Silkar Turizm Yatırım ve İşletmeleri AŞ’nin iflasını talep etti. 

İflas talepli dava İstanbul 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açıldı. Davanın ilk duruşması 3 Aralık'ta.

Silkar Turizm, sektörde Likya markası ile faaliyet gösteriyordu. Silahtaroğlu, en son Antalya’da açtığı Lykia World Antalya ile isminden söz ettirmişti.

Ancak söz konusu tesis için kullanılan banka kredileri şirketi büyük bir dar boğaza sürüklemişti. 

Silkar’ın alacaklıları arasında özel bir banka 600 milyon TL'den fazla alacağı ile ilk sırada.
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