Turizm iki ay üst üste sıfır çekti

SAMANYOLUHABER- Bir ülkenin döviz giderlerinin döviz gelirlerinden fazla olması anlamına gelen cari açık yeniden tırmanışa geçti.





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre geçen yılın mayıs ayında 1 milyar 71 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabı bu yılın aynı döneminde 3 milyar 764 milyon dolar açık verdi. 12 aylık cari işlemler açığı 8 milyar 244 milyon dolara yükseldi.





Cari açıkta turizm ve ihracat gelirlerinin azalması etkili oldu. Turizm kaleminde nisan ve mayıs aylarında sıfır dolar gelir kaydedildi.





Dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 2 milyar 389 milyon dolar artarak, 2 milyar 734 milyon dolara ulaştı.





TURİZM SIFIR ÇEKTİ, CARİ AÇIK KATLANDI





Geçen yıl mayısta 2 milyar 907 milyon dolar net fazla veren hizmetler dengesi bu yıl 33 milyon dolar net açık verdi.





Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, geçen yılın mayıs ayında 4 milyar 345 milyon dolar fazla vermişti. Aynı kalem bu yıl 1 milyar 847 milyon dolar açık verdi.





Aynı dönemde, portföy yatırımlarında 2 milyar 539 milyon dolar net çıkış oldu.





Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 1 milyar 9 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 986 milyon dolar net satış yaptı.





Resmi rezervlerde bu ayda 2 milyar 717 milyon dolar net artış gözlendi.



