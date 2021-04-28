Turizm sektörü alarm veriyor

Kredi borçlarını kredi ile kapamaya hazırlanan sektör, “ucuz” kredilere ulaşabilmek için destek talep ediyor. Özel finansal çalışma olmazsa, turizm sektörü kredilerin yüküyle eylül ayını çıkaramayacak.







Turizmcilerin ortak endişesi, ötelenen kredilerin ödeme vaktinin yaklaşması. Sektör, hükümetten iki yıl ödemesiz, beş-10 yıl vadeli kredi talep ediyor.





Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, Kredi Garanti Fonu destekli kredilerin altı ay ödemesiz, üç yıl ödemeli yapıldığını hatırlatarak, bunların ödeme zamanının geldiğini söyledi. Turizmde 14 aydan beri hareket olmazken, kredilerin ödenmesinin sektörü zorlayacağını ifade eden Turgut, şunları anlattı:





“Geçen yıl Antalya’ya gelen 3,5 milyon turist 20 büyük operatörü besledi. Acentelere kaynak yaratamadı. 2021 sezonunda da sektörün yüzde 98’i sıkıntıda kalacak. Burada iki yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli kredi desteği talep ediyoruz. Bu bazı şirketlere, yapıldı. Avrupa’da faizsiz, 10 bin Euro destek verildi. Taksitlerini de vadesini de şirketlerin kendileri karar verdi. Haziran, temmuz ve eylül ayları taze para beklenen aylar, ama henüz belirsiz. 6 ay boyunca sektörün desteğe ihtiyacı var. Çalışma olmazsa, eylülde sektör krize bağlar. Turizmde dışardan gelen 1 Euro, içerde 6.5 Euro yaratıyor. Kaybettiğimizde 7.5 Euro kaybediyoruz, 1 Euro değil.”





Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, turizmcinin yüksek faizinin altından kalkamayacağını söyledi.





Şimdiden önlem alınmazsa eylülde sektörün zora gireceğini belirten Bülbüloğlu, şu ifadeleri kullandı:





“Kiracılar borçlandı, pandemiye yatırımda yakalananlar oldu. 2020’de sektör kredilerle desteklendi ve 2021’e gelince borcu borçla kapatabileceğiz. Şu anda turizmde hala işler yolunda değil. Bu sebeple ucuz krediye ulaşmamız gerek. Eximbank ya da KGF kredilerinin ulaşılabilir olması gerek. Şu an ulaşılabilir durumda değil. Kredilerimizi kapatabilmek için kaynağa ihtiyacımız var.”





TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, sektörün kredi borçlarının uygun şartlarda ve faiz oranlarıyla yeniden yapılandırılması ve alınan önlemlere ek olarak bankacılık kayıtlarına ilişkin sicil affı getirilmesi önem arz ettiğini belirtti.





Bağlıkaya, “Ötelenen kredilerde bankaların yeni şartlar öne sürüyor. Krediler ödenemediği için daha uygun şartlarla ötelenmesi gerekirken tam tersine bankalar bu durumu fırsata çevirerek döviz cinsi ödemelerde daha yüksek faiz oranları ile kredileri yeniliyor. Sektörünün bu zor gününde yeni kredi talepleri karşılanmadığı gibi sektöre nerdeyse ipotek karşılığında dahi kredi verilmiyor. Verilen kredilerin uygun faiz ve uzun vadede olması da hayati önem taşıyor” ifadelerini kullandı.





Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin de şunları söyledi:





“En önemli beklentilerimizden biri de işletmelerimizin yaşadığı likidite problemine bir çözüm yolu açılabilmesi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen toplantıda da dile getirdiğimiz şekilde sektörümüzün banka borç ve kredilerinin yeniden yapılandırılması ve finansal sorunların çözümüne yönelik önerimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesisler için bakanlık koordinasyonunda, belediye belgeli tesisler için ise Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) koordinasyonunda Turizm Sektörü ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) arasında “Finansal Çerçeve Anlaşması” imzalanabilmesi.”





TÜROB Başkanı Eresin, anlaşma ile ilgili önerilerini de şöyle sıraladı:





Eximbank veya kamu bankalarımız aracılığıyla, turizm işletme belgeli tesislere kısa-orta vadeli işletme kredi programı ile ilk 2 yılı ödemesiz dönemli 5 yıl vadeli düşük faiz oranlı kredi kullandırılması,

Vadesi dolan, rotatif ve spot kredilerin KGF kredisine dönüştürülerek yeniden yapılandırılması,

Taksit dönemi gelmiş KGF kredilerinin ödeme süresinin 6 -12 ay süreyle ertelenmesi,

KGF kredilerinin kamu ödemelerinde de kullanılması.