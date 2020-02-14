Turizm sektörünü İdlib endişesi sardı: Ya Ruslar gelmezse

dlib'de yaşanan gelişmeler Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri geriyor. Bu durum Rusya medyası tarafından da yakından izleniyor. Rus medyasına göre, gelişmeler Rus uçağının 24 Kasım 2015'te düşürülmesini hatırlatıyor.

Çıkan haber yazı ve yorumlarda, Türkiye'nin 2015 yılında Rus uçağını düşürmesi ile patlak veren kriz üzerine iki ülke ilişkilerinin bozulduğu, bu kapsamda Rusya'nın Türkiye'ye seyahat yasağı koyduğu anımsatılarak, olaylardaki tırmanışın iyi ilişkilerin bozulmasına neden olabileceği, bunun da seyahat yasağına neden olabileceğinden endişeye neden olduğu belirtiliyor. Komsomolskaya Pravda gazetesinde, "Türkiye Rusya'yı Suriye'de bir kez daha sırtından bıçaklar mı?" başlıklı analizde, Türkiye'nin Suriye'ye karşı savaş başlatması durumunda Moskova'nın ekonomik önlemlere yöneleceği ve Türkiye'ye yeniden 'turizm yasağı' getirilebileceği savunuldu.

ABD'nin de parmağı var

Kremlin'e yakınlığı ile bilinen yüksek tirajlı bulvar gazetelerinden Komsomolskaya Pravda'da Aleksandr Kots imzasıyla yayımlanan analizde, "Er ya da geç bu olacaktı: Türkiye ile Suriye orduları arasında doğrudan çatışma" denildi. Yazıda, gelişmelerde ABD'nin de parmağı olduğu, Washington'un Erdoğan'ı Putin'e karşı karşıya getirmeye çalıştığı belirtildi. Moskova'nın arabulucu olarak Ankara ile görüşmeler yürüttüğü, İdlib sorununun ancak görüşmeler yoluyla çözülebileceği, ancak Ankara'nın Soçi Mutabakatı'ndan verdiği sözü tutarak teröristleri ılımlı muhaliflerden ayırması gerektiği de yazıda savunuldu.



