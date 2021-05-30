Turizmcide moraller sıfır: Mayıs bitti, hala rezervasyon yok

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otellerin yüzde 60'a yakını işletmelerdeki açılış hazırlığını sürdürürken, sektörün önde gelen isimleri 1 Haziran'dan itibaren hız kazanması beklenen turizm sezonunu değerlendirdi. Sektör temsilcileri uygulanan yanlış turizm politikaları nedeniyle iflasın eşiğine gelindiğini açıkladı.





Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Başkanı Serdar Karcılıoğlu, “İngiltere, Rusya kırmızı listeye aldı, kapandı. Birileri hâlâ 25 milyon turistin geleceğinden bahsediyor ya hayal görüyorlar ya da sayı saymayı bilmiyorlar, gerçek böyle değil, sadece 2-3 aylık bir turizm sezonu yaşayacağız. Böyle giderse turistik tesislerimizi Arap fonlarına kaptırırız. Yerli turist yine turizmin lokomotifi olur” diye konuştu.





Yabancı turistin gelmeyeceğini vurgulayan Karcılıoğlu, şöyle konuştu:





“Mayıs ayının sonlarına gelmişiz, herhangi bir rezervasyon yok hiçbir tesiste. Zaten Yunanistan bundan 6 ay önce başlayan bir oyununu sürdürüyor. Sonuç olarak başarılı da oldu. En son olarak Avrupa Birliği aşı pasaportu, aşı karnesi olayını gündeme getirdi. Bunun anlamı şu; dünya turizm hareketlerinin veya operasyonunun 4'te 3'ünü Covid-19 yedi bitirdi zaten. Geri kalan 4'te 1'ini bizi en büyük rakip olarak gören İspanya, İtalya ve Yunanistan kendi aralarında paylaşma adına böyle bir organizasyonun içine girdiler ve İngiltere'yi de yanlarına aldılar. Dolayısıyla çevremizde tüm bu olaylar oluşurken tek beklentimiz Ruslardandı.”





ESNAF YARALARI SARABİLİR





Rusya'dan siyasi bir karar neticesinde rezervasyonların durdurulduğunu belirten Karcılıoğlu, ancak 2.5-3 aylık bir turizm sezonunun yaşanacağını aktardı. Karcılıoğlu, “Bodrum genelinde konuşacak olursak, küçük otellerimiz ve esnafımız bu 3 aylık süreçte biraz olsun yaralarını sarma imkanı elde edecekler. Ama büyük otellerimiz çok fazla bir şey beklememeliler” dedi.





BİRÇOK TESİS ARAP FONLARINA GEÇEBİLİR





Turistlerin gelmesiyle yat turizminin de hareketleneceğini belirten BOYD Başkanı Serdar Karcılıoğlu, “Sanıyorum bu şekilde devlet teşviklerinden ve direkt tedavilerden faydalandırılmadığı sürece de bizim 30-35 yıllık kazanımlarımız, genç ve kaliteli yataklarımız Arap fonlarının otelleri haline dönüşecektir. İşler oraya doğru gidiyor. Onun için bu gerçekleri bilerek, cesurca konuşmak, üstelik sektör temsilcileri tarafından sektöre ümit ve umut pompalamanın çok büyük zarar olduğunu, hatta ihanet olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar büyük psikolojik sıkıntı içindeler” ifadelerini kullandı.





GÜVENLİ SERTİFİKASINI ALAN TESİSLER HAZIR, TURLARDA DİKKAT EDİLİYOR





İç turizmde hareketin 15 Haziran'dan sonra başlayacağına inandıklarını söyleyen, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, otellerin ‘güvenli' sertifikası aldıklarını belirtti.





Aslan, “Sertifikayı alabilmek için bir sürü madde var. Hem temizlik hem hijyen hem sosyal mesafe hem de açık büfedeki yeni sunumlara kadar her türlü önlem geçen seneden alınmıştı. Bakanlık bunu bu sene biraz daha geliştirdi. Geçen sene yatak kapasitesi 50 olan otellere kadar uygulanıyordu. Bu sene yatak kapasitesi daha düşük olan butik otellere dahi uygulanıyor” dedi.





Seyahat acentelerinin de bunlara bağlı olarak kendi önlemlerini aldıklarını ifade eden Aslan, “Yaptıkları transferler, turlarda bu konulara dikkat ederek hareket ediyorlar. Yani turizmciler tarafından her türlü önlem alınmış durumda. Ama tabii ki şimdiye kadar sadece yabancı turist dışarı çıkabiliyordu, şimdi yerli turistte dışarı çıkabilecek. Bunun akışı, hareketliliği nasıl olur simülasyonunu muhakkak yetkililer düşünmüştür” diye konuştu.