Turizmciler diken üstünde : Ya Rusya Türkiye'ye uçuşları durdurursa

Rus turistlerin tatil için en çok tercih ettiği ülkelerden biri olan Türkiye’de artan vakalar üzerine Rus basınında çıkan “Türkiye’ye uçuşlar sınırlandırılabilir” haberleri turizmcileri tedirgin ediyor.

Rusya’da hükümet, Türkiye'deki rekor corona virüsü vakaları karşısında turizm açısından alınabilecek önlemleri tartışırken Türkiye’de turizm sektörünün gözü kulağı Rusya’dan gelecek haberde.

Şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmış değil. Sektör temsilcilerine göre ise olumsuz senaryonun gerçekleşmesi durumunda turizm sektörünü zor günler bekliyor.

“BEKLENTİLER İNGİLTERE, RUSYA VE UKRAYNA ÜZERİNE KURULU”

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Bülbüloğlu konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Türkiye’ye uçuşların yasaklanması durumunda sektörü zor günlerin beklediğini belirten Bülbüloğlu, “Türkiye açısından olumsuz bir karar çıkması durumunda turizmimize etkilerinin çok kötü olacağını düşünebiliriz. Pandeminin gölgesi altında geçen 2020 yılında ülkemize gelen turistlere baktığımızda İngiltere, Rusya ve Ukrayna ağırlıklı. 2021 yılı beklentilerimiz de yine bu üç ülke üzerine kurulu.” dedi.

“OLUMSUZ KARAR ÇOK AĞIR GELİR”

İngiltere’nin geçen hafta 24 Haziran’a kadar turizm amaçlı yurt dışına çıkışları yasakladığını hatırlatan Bülbüloğlu, “Dolayısı ile şu an İngiltere yok. Sadece Rusya ve Ukrayna var elimizde. Henüz resmi bir açıklama yok. Putin’in de katılacağı Bakanlar Kurulu sonrası resmi açıklama yapılacak. Eğer kötü senaryo gerçekleşirse 2021 yılını hemen hemen sıfırlar. Antalya konaklama sektörü neredeyse çöker diyebiliriz. Muğla için İngilizler neyse Antalya için Ruslar da odur. Olumsuz karar çok ağır gelir. Çünkü 2020 yılının borç yükü sırtımızda. Aynı şey personelimiz için de geçerli. Onlar da geçen yıl 3-4 ay çalışabildiler. Umarım bu senaryo gerçekleşmez çünkü Türk turizmi için yıkım olur.” ifadelerini kullandı.





Turizm sektöründe giderlerin yarısını personel ödemelerinin oluşturduğunu belirten Bülbüloğlu, kısa çalışma ödeneğinin de en az 2 ay süreyle mutlaka geri getirilmesi gerektiğini vurguladı.





2020’DE EN ÇOK ZİYARETÇİ RUSYA’DAN

Corona virüsü salgını nedeniyle küresel krizin yaşandığı turizm sektöründe, Türkiye’ye 2020’de gelen yurt dışı ziyaretçi sayısı 2019’a göre yüzde 69 düşüşle 15 milyon 963 bin 997 olmuştu.









En çok ziyaretçi gönderen ülke 2 milyon 128 bin 758 kişi ile Rusya olurken, Rusya’yı 1 milyon 242 bin 961 kişi ile Bulgaristan, 1 milyon 118 bin 932 kişi ile Almanya takip etmişti. Almanya’yı sırasıyla Ukrayna, İngiltere, Gürcistan, Irak, İran, Fransa ve Hollanda izledi.





Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş yaptıkları iller sıralamasında ise İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul’u sırasıyla Antalya, Edirne, Muğla ve Artvin takip etti.





Ocak 2020’de 130 bin 608 olan Türkiye’ye gelen Rus turist sayısı, Ocak 2021’de yüzde 31,54 azalarak 89 bin 411 oldu.





Ancak Rus turist sayısındaki düşüş, toplam yabancı turist sayısındaki yüzde 71’lik düşüşe kıyasla sınırlı kaldı.