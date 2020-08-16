Turizm'de geçen seneye göre yüzde 90 kayıp

Antalya’da Covid-19 nedeniyle martta durdurulan uçak seferlerinin yeniden başlamasıyla özellikle Rusya ve Ukrayna’dan kente turist akışı başladı. Antalya Havalimanı’nda ana pazar konumundaki Rusya ile 10 Ağustos’ta direkt uçuşların başlamasıyla hareketlilik yaşanıyor.







Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz’ın AA’ya yaptığı açıklamada, 1 Ağustos’tan itibaren İstanbul aktarmalı Rus turistlerin Antalya’ya gelmeye başladığını söyledi.





Rus turistte 10 Ağustos’ta ciddi hareketlilik yaşandığını anlatan Yılmaz, ilk gün 23 bine yakın Rus turisti ağırladıklarını ifade etti. İkinci ve üçüncü günlerde ise rakamların 16 binlere düştüğünü vurgulayan Yılmaz, Rus pazarında çok hızlı bir açılış yaptıklarını, bu durumun turizmcileri ve kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.





DIŞ HATLARDA GÜNLÜK 150 UÇAK





Yılmaz, havalimanında henüz geçen yılki yoğunluğa ulaşılmadığını, iç hatlarda yüzde 50, dış hatlarda da yüzde 40 seviyelerinde olunduğunu belirterek şunları aktardı:





“Günde, iç hatlarda 40, dış hatlarda da 150 uçak görüyoruz. Yaklaşık 200 uçağın inip kalkması anlamına geliyor. Bu da güzel rakamlar. Bir ya da iki ay önce sorsaydınız, buralara gelebileceğimizi pek tahmin etmezdik. Pik (zirve) saatlerde dış hatlarda 30 uçağın, iç hatlarda da 10-15 uçağın inip kalktığını görüyoruz. Pik dönemde, dış hatlarda bir saatte 30 uçak inip, kalktı.”





31 ÜLKEDEN YOLCU GELİYOR





Şu an birçok pazarın tam olarak çalışmadığına değinen Yılmaz, Almanya’da seyahat kısıtlaması kalktığını ancak okulların tatil döneminin bitmek üzere olduğunu hatırlattı. Bu nedenle Alman pazarında düşüş beklediklerini anlatan Yılmaz, buradan çocuksuz çiftleri ve yaşı ilerleyen turistleri beklediklerini söyledi.





Antalya’nın geçen yıl 193 ülkeden misafir ağırladığını anımsatan Yılmaz, “Antalya’ya şu an 31 ülkeden yolcu alıyoruz. Bu rakamların tekrar eski 100, 200’lere ulaşmasını bekliyoruz. İngiltere 1 Ağustos’ta tur paketlerine başladı, burada canlanma oldu. Polonya açıldı, 3 gün önce ilk uçağı ağırladık. Rusya, Almanya, Ukrayna, İngiltere ve Polonya gibi büyük pazarlarımızın hepsi şu anda açık. Almanya ve Polonya’dan daha da artışlar bekliyoruz” ifadelerini kullandı.





Yılmaz, şu anda tüm pazarlarda sefer sayılarının geçen yılın altında seyrettiğini söyledi. Ancak Ukrayna pazarında ciddi bir artış yaşandığını dile getiren Yılmaz, “Ukrayna, üçüncü büyük pazarımız. Şu anda rakamlar geçen seneyle aynı seviyede. Bu da çok güzel bir gelişme. Rusya trafiğinde de yakın zamanda aynı tabloyu görebiliriz” dedi.





Antalya Havalimanında bir iç hatlar, iki de dış hatlar terminali bulunduğunu belirten Yılmaz, şu anda iki dış hat terminalinin de açık olduğunu kaydetti.





DIŞ TURİZM KAYBI ÇOK BÜYÜK





Turizm Güncel’de yer alan habere göre ise son bir haftada Rusya’dan yaklaşık 106 bin, Almanya’dan ise 16 bin 400 kişinin geldiği görülüyor.





NBK Turizm Genel Müdürü Recep Yavuz’un son 3 yılın ocak-temmuz ayına ait verilerinden yola çıkarak yaptığı derlemeye göre Antalya; Almanya pazarında yüzde 91, Rusya pazarında yüzde 96, Ukrayna pazarında yüzde 77, İngiltere pazarında yüzde 90, İskandinav ülkeleri ve Polonya’da ise yüzde 95 geriden geliyor. Verilere göre, Antalya’nın bu yılın 7 aylık dönemindeki ziyaretçi kaybı ise 6 milyon 853 bin.