Turizmde Türkiye'ye bir kötü haber daha

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Türkiye’yi “güvenli seyahat listesine” almaması sebebiyle tatil paketi iptalleri arttı. Belçikalı tur operatörü TUI, temmuz-ağustos döneminde Türkiye, Tunus ve Dominik Cumhuriyeti gibi popüler tatil ülkelerine turist göndermeyecek.







Hollanda’da yayımlanan De Telegraaf gazetesine göre TUI bu kararı, AB seyahat kısıtlamaları sebebiyle aldı. TUI Belçika sözcüsü Sarah Saucin, AB dışın mecburi olmayan seyahatlerin hâlâ tavsiye edilmediğine işaret ederek, yakın gelecekte bir değişiklik ihtimali görünmediğini vurguladı.





“MUHTEMELEN BİR SÜRE DAHA ÖYLE KALACAK”





TUI sözcüsü, “Avrupa dışındaki varış noktalarının nerdeyse tamamı hâlâ kırmız listede ve muhtemelen bir süre daha öyle kalacak. Müşterilerimize netlik sağlamak için temmuz ve ağustos aylarında Avrupa dışındaki tüm varış noktalarına yönelik paket tatilleri iptal ettik.” dedi.





TUI’nin iptal ettiği tatil ülkeleri arasında Türkiye’nin yanı sıra Tunus, Meksika, Jamaika, Maldivler, Dominik Cumhuriyeti ve Miami de bulunuyor.





Şirket, yüksek sezon öncesi müşterilerine AB sınırları içindeki diğer seçenekleri zamanında sunmaya çalıştığını belirtti. AB içinde gidilecek bölgenin, yüksek vaka sayıları nedeniyle kırmızı listeye alınması halinde yolcular, kalkıştan 3 hafta öncesine kadar farklı bir varış noktası seçebilecek.





AB komisyonu, yüksek vaka sayıları nedeniyle Türkiye’yi, “zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken ülkeler” listesinden henüz çıkarmadı.





Birliğin iki haftada bir yaptığı güncellemeler kapsamında, kısıtlama uygulanmayacak ülkeler listesine Lübnan, Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk dahil edilirken Türkiye yine yer almadı.







AB’nin seyahat kısıtlaması uygulamayacağı ülkeler şunlar: Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Arnavutluk Avsutralya, Çin (sadece Hong Kong). Karşılıklılık olursa ülkenin tamamı), Güney Kore, İsrail, Japonya, Lübnan, Kuzey Makedonya, Ruanda, Sırbistan, Singapur, Tayland, Yayvan ve Yeni Zelanda.





TÜRKİYE, SON VERİLERİ HOLLANDA MAKAMLARINA SUNDU





AB tarafından 1 Temmuz’da güncellenecek listede, Türkiye’ye yönelik kısıtlamaların yumuşatılıp yumuşatılmayacağı da belli değil.





BBC Türkçe’ye mülakat veren Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, seyahat kısıtlamalarının kaldırılması konusunda Türkiye’deki son veriler ve AB Istatistik Ofisi’nin yayımladığı rakamlarla birlikte Hollanda makamlarına başvurduklarını söyledi.





Dişli, Almanya’nın Türkiye’ye yönelik kısıtlamaları yumuşatmasının ardından, diğer AB ülkelerinden de aynı adımı beklediklerini vurguladı.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da Brüksel’deki NATO zirvesi sırasında mevkidaşlarına Türkiye’ye yönelik seyahat kısıtlamalarının kaldırılması talebini ilettiği öğrenildi.





Dışişleri kaynaklarına göre, AB yönetimi birlik üyesi ülkelerde turizmi canlandırmak amacıyla, Türkiye’ye yönelik kısıtlamaları sürdürüyor.





Geçen yıl Yunanistan, Kıbrıs ve Fransa başta olmak üzere bazı AB ülkelerinin Avrupalı turistleri çekebilmek için, birlik dışındaki turizm ülkelerine yönelik kısıtlamaların sürdürülmesi konusunda ısrarcı oldukları yönündeki iddialar medyaya yansımıştı.