'Turizmi canlandırmak adına verilen izinler koronayı her yere yaydı'

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, uzmanlar, “Eylül ayında ikinci dalga bekleniyor. Mevsimsel grip başlayacak, okullar açılacak, yazlıkçılar, yaylalara gidenler evlerine dönecek, toplu taşımalar kalabalıklaşacak, havaların serinlemesiyle kapalı alanda geçirilecek süreler artacak, bütün bunlar ikinci dalgayı tetikleyecek. Bu duruma ne hastaneler ne ülkenin sağlık sistemi ne de sağlıkçılar dayanır. Bu gidiş iyi değil” vurgusu yaptı.







"Diyarbakır, Urfa, Erzurum, Rize, Mardin, Çanakkale, Zonguldak gibi illerde çok sayıda hasta artışı var"





Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, şunları kaydetti:





"Hasta sayısı 1000’in altında tutuluyor ama test sayısı düştü. Ortalama test sayısı yüzde 22. Yeni vaka sayısı da yüzde 23 düştü. Test sayısını ne kadar az tutarsanız yeni hasta sayısını o kadar az görürsünüz. Olgu sayısını azaltmanın en etkili yolu enfeksiyon zincirinin kırılması. Türkiye, test sayısını azaltarak asemptomatik hastaları yakalama imkânımızı maalesef ortadan kaldırıyor ve salgın çok hızlı bir şekilde artıyor. Diyarbakır, Urfa, Erzurum, Rize, Mardin, Çanakkale, Zonguldak gibi illerde çok sayıda hasta artışı var. Manisa’da yoğun bakımda yer kalmamış. Ankara’da da sıkıntılar var."





"Hasta ile temasınız olsa bile test yapılmıyor"





Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Nilay Etiler şöyle konuştu:





"Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen vaka sayısının, gerçek vaka sayısının altında olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü tanı ile ilgili bir test stratejisinde değişiklik yapıldı, hasta ile teması olan ancak semptomları olmayanlara test yapılmıyor.





Yoğun bakım ile entübe hasta sayısını artık göremiyoruz. Ağır vakanın tam da ne olduğunu bilmiyoruz. İnsanların rehavete kapılmasının nedenlerinden biri 4-5 aydan bu yana olan yorgunluk gibi faktörlerin yanı sıra ekonomik kaygılarla ekonomiyi diri tutmak için devlet büyüklerinin çizdiği iyimser bir tablonun sunulması. Tüm bunların faturası elbette çıkacak."





"Covid-19 geçiren hasta influanzaya yakalanırsa daha ağır seyreder"





Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, şöyle dedi:





Vakalar azalmıyor ve aynı seviyede gidiyor diye önemsemeyen insanlar var ama bu iyi bir şey değil. Uzun süre bu civarda vaka ile gitmeyi ne sağlık altyapısı, ne sağlık personeli, ne ekonomi kaldırabilir. Bir an önce vaka sayıları düşmeli. Şu an da yürütülen tedbirlerle ve halkın buna uyum oranı ile bunun azalması söz konusu değil. Covid-19 geçiren hastalar üstüne influanzaya yakalanırsa daha ağır seyreder.





"Hükûmetin kendisi de ciddiye almıyor"





Eski Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Kalyoncu, da şunları ifade etti:





Ankara, İstanbul, Konya, Diyarbakır, Erzurum, Adana ve sahil beldelerinde de vaka artışlarının olduğu duyumlarını alıyoruz. Hastalık, Anadolu’ya yayıldı, insanlar artık maske takmıyor, sosyal yaşamlarına aynı şekilde devam ediyorlar. Biraz da Sağlık Bakanı’nın açıklamalarında iyimserlik var ve insanlar rehavete kapılıyorlar, hükümetin kendisi de ciddiye almıyor ki. Tüm bunlar mutlaka önümüze fatura olacaktır.





Problemli bir dönemdeyiz. Turizm sezonu diye hükümet bu rakamları biraz düşük tutmaya çalıştı onları da anlıyorum. Böyle bir durumda ağustos ayında biraz daha sorunun büyümesinden endişe ediyorum.