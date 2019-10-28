Türk aday seçilirse Almanya'da bir ilk yaşanacak

Almanya'da tam 73 yıldır Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yönetiminde olan Aşağı Saksonya Eyaleti'nin başkenti Hannover'de Pazar günü yapılan belediye başkanlığı erken seçiminde en fazla oyu alarak ikinci tura kalan 38 yaşındaki Belit Onay, iki hafta sonra yapılacak ikinci turda seçilirse Almanya'nın ilk Türk kökenli anakent belediye başkanı unvanına sahip olacak.





Deutsche Welle Türkçe'den Tuncay Yıldırım'ın haberine göre Belit Onay Almanya'nın ilk Türk kökenli anakent belediye başkanı olmanın kendisine ayrı bir mutluluk vereceğini belirterek, "Hannover çok farklı bir kent. Burada demokrasi kültürü çok gelişmiş. Göçmen kökenli olmam hiç sorun teşkil etmedi. Elbette seçim sırasında benim Türk kökenli olmam gündeme geldi. İnsanlar bana ailemin nereden geldiğini sordular. Ama bunlar art niyetli sorular değildi. Benim göçmen kökenli olmam burada bir zenginlik olarak görülüyor" dedi.





Seçim çalışmalarında kentin sorunlarını gündeme taşıdığını vurgulayan Onay, "Kentin belli başlı sorunları var. Mesela toplu taşıma, konut, kreşlerdeki sorunlar özellikle dar gelirli aileleri zorluyor. Ailelerin Alman olmaları ya da başka milletten olmaları önemli değil burada. Yoksulsa bu sorunlar herkesi ilgilendiriyor. Tabii göçmenler arasında yoksulluk daha fazla. Göçmenlerin sorunları var. Belediye olarak sosyal katılımlarını artıracak çalışmalar yapacağız. Ayrımcılığın önüne geçilmesi için çalışacağım" diye konuştu.





Aile İstanbul'dan Goslar'a göç etti





Ailesinin 1970'li yıllarda İstanbul'dan gelerek Goslar kentine yerleştiğini anlatan Onay, "Kardeşim ve ben Goslar'da dünyaya geldik. Babam otelcilik sektöründe çalıştı. Sonra bir restoran açtı. Şimdi babam da annem de emekli. Yılın bir bölümünü Türkiye'de bir bölümünü Almanya'da geçiriyorlar. Klasik Türk emekliler gibi yani" dedi.





Siyasete olan ilgisinin çocuk yaşlarda başladığını kaydeden Onay, "Solingen'de ırkçıların kundakladığı evde 5 Türk'ün yanarak ölmesi benim hayatımı değiştirdi. 12 yaşındaydım ve o olaydan çok etkilendim. Siyasi bilincim gelişmeye başladı. Kendime yakın bulduğum için Yeşiller'e katıldım. Belediye meclisinde görevler üstlendim. 2013'te Aşağı Saksonya Eyalet Parlamentosu'na seçildim. Halen eyalet milletvekiliyim. Temmuz'dan bu yana da anakent belediye başkanı seçilebilmek için ekibimle birlikte çok yoğun bir çalıma içindeyim" dedi.





Onay 10 Kasım'da yapılacak seçimde kendisine en yakın oy alan Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) desteklediği bağımsız aday Eckhard Scholz'a karşı yarışacak. Pazar günkü seçimde Onay oyların yüzde 32,4'ünü, CDU'nun desteklediği Scholz yüzde 32,1'ini, SPD'nin adayı Marc Hansmann ise yüzde 23,5’'ini almıştı. Böylece SPD 1946'dan bu yana tam 73 yıldır aralıksız yönettiği anakent belediye başkanlığını kaybetmiş oldu.





538 bin nüfuslu Hannover Almanya'nın en kalabalık 15'inci kenti. Seçmen yaş sınırlamasının 16 olduğu kentte 402 bin kişi oy kullanma hakkına sahip.







