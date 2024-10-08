Türk Akımı Avrupa’ya gaz akışını %27 artırdı

Samanyoluhaber.com - Moskova





Vedomosti gazetesinin, Gazprom ve Avrupa Gaz İletim Sistemi Operatörleri Ağı’nın (ENTSOG) verilerine dayandırdığı haberine göre, Rusya’nın Avrupa’ya boru hattı gazı tedariki, 2024’ün ilk dokuz ayında %17 oranında artış gösterdi.





Rusya’nın Avrupa’ya gaz ihracatındaki bu büyüme, bölgedeki enerji talebinin devam ettiğini ve jeopolitik gerilimlere rağmen Rusya’nın enerji kaynaklarına olan bağımlılığın sürdüğünü gösteriyor.





HEM TÜRKİYE HEM UKRAYNA ÜZERİNDEN GAZ TEDARİKİ ARTTI





Rus gaz arzının büyük bir kısmı Türk Akımı doğalgaz boru hattı üzerinden gerçekleştirildi. Bu hattaki gaz tedariki bir önceki yıla kıyasla %27 artarak 12,2 milyar metreküpe ulaştı.





Ukrayna toprakları üzerinden yapılan sevkiyatlar ise %7’lik bir artışla 11,5 milyar metreküpe çıktı.





Bu tedariklerin tamamı, Kursk bölgesindeki Sudzha gaz ölçüm istasyonu aracılığıyla sağlandı. Avrupa’nın Rus gazına bağımlılığı, özellikle Türkiye üzerinden geçen boru hatlarının önemini artırıyor.





Avrupa ülkeleri, yeraltı gaz depolama tesislerinin (UGS) yüksek doluluk oranlarına rağmen, Rus gazını almaya devam ediyor. 3 Ekim 2024 itibarıyla Avrupa’daki depolama tesislerindeki gaz rezervleri 104,6 milyar metreküpe, yani %94 doluluk oranına ulaştı. Gazprom’un uygun fiyatlarla sunduğu gaz, Avrupa’nın bu tercihinde önemli bir rol oynuyor.





GAZ FİYATLARI ARTTI





Uzmanlar, Gazprom’un ihracat sözleşmelerinin spot fiyatlara bağlı olduğunu ancak bu fiyatların 1-7 aylık gecikmeyle etkilendiğini belirtiyor.





Londra ICE borsasında gaz fiyatları ise yıl başından bu yana %22-27 oranında arttı. Kasım vadeli kontratlarda gaz fiyatı 449-469 dolar seviyelerine ulaştı. Özellikle Orta Doğu’daki askeri çatışmaların tırmanmasıyla birlikte, gaz fiyatlarının yıl sonuna kadar daha da artabileceği öngörülüyor.





Rus sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) ihracatında önemli artışlar kaydedildi.





Avrupa Birliği’nin (AB) Rus enerji kaynaklarını terk etme girişimlerine rağmen, Rus sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) ihracatında önemli artışlar kaydedildi.





Hollanda’daki Rotterdam limanından yapılan Rus LNG ithalatı, 2022 ortalarına kıyasla 2024’ün üçüncü çeyreğinde iki katına çıkacak.

Bu durum, AB ülkelerinin Rusya’dan gaz ithalatını yasaklama girişimlerine rağmen, mevcut anlaşmaların devam etmesi ve LNG ithalatının yaptırımlara tabi olmamasıyla açıklanıyor.





Rusya’nın Avrupa’ya gaz arzında yaşanan artış, hem enerji güvenliği hem de jeopolitik stratejiler açısından dikkat çekici.





Avrupa, enerji bağımsızlığı hedeflerini açıklasa da, fiyat avantajları ve mevcut altyapı, Rus gazına olan bağımlılığın sürmesine neden oluyor.

Orta Doğu’daki çatışmalar ve enerji piyasalarındaki dalgalanmalar, bu dinamiği daha karmaşık bir hale getiriyor ve yıl sonuna doğru enerji fiyatlarının daha da yükselmesi bekleniyor.