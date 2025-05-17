Samanyolu Haber /Gündem / Türk armatöre ait gemide yakalanan 9 ton uyuşturucunun sahipleri ortaya çıktı /17 Mayıs 2025 21:02

Türk armatöre ait gemide yakalanan 9 ton uyuşturucunun sahipleri ortaya çıktı

Venezuela ve Kolombiya gibi uyuşturucu üretim merkezlerine yakın olan Martinik Adası açıklarında bir Türk armatöre ait gemide yakalanan 9 ton uyuşturucunun, sahipleri ortaya çıktı. Güvenlik kaynakları, uyuşturucunun İranlı uyuşturucu baronu Naci Zindaşti ile Türk vatandaşları A.Ö. ve İ.Y.'ye ait olduğunu belirtiyor

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HalkTV'den Can Bursalı'nın haberine göre Fransa Deniz Kuvvetleri, İstanbul'dan kalkan bir gemiye Güney Amerika açıklarındaki Martinique Adası yakınlarında operasyon yaptı. 9 tondan fazla uyuşturucunun ele geçirildiği gemi H.B.T. adında bir Türk armatöre ait. Güvenlik kaynaklarına göre, piyasa değeri 3 milyar dolar civarında olduğu belirtilen uyuşturucu, İranlı uyuşturucu baronu Naci Zindaşti ile, A.Ö ve İ.Y.'ye ait.

ROTA: İSTANBUL'DAN AFRİKA'YA ORADAN GÜNEY AMERİKA'YA

Ocak ayında uyuşturucuyla yakalanan gemi, 12 Kasım 2024'te İstanbul'dan hareket etti. 10 Aralık 2024'te Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'ya demir atan gemi, 13 Aralık'ta Güney Amerika açıklarında bulunan Martinik Adası'na doğru yola çıktı.

Uyuşturucu üretiminin merkezi olarak kabul edilen ülkeler arasında yer alan Kolombiya ve Venezuela'ya yakın olan bu ada, Fransa'nın kontrolü altında. Bağımsız devlet statüsü olmayan Martinik, Fransız ordusu tarafından korunuyor.

Uyuşturucu üretiminin merkezi olarak kabul edilen ülkeler arasında yer alan Kolombiya ve Venezuela'ya yakın olan bu ada, Fransa'nın kontrolü altında. Bağımsız devlet statüsü olmayan Martinik, Fransız ordusu tarafından korunuyor.

RADAR SİNYALİNİ KAPATTI DONANMA OPERASYON YAPTI

28 Aralık'ta radar sinyalini kapatan gemiye operasyon 10 Ocak'ta yapıldı. Fransız donanmsının operasyonunda, 250 paket bulundu. Yapılan testlerde, paketlerin içinde kokain olduğu tespit edildi. Gemide yakalanan 9 tonun üzerindeki kokainin, sokak fiyatı baz alındığında 3 milyar doların üzerinde bir piyasa değeri olduğu belirtiliyor.

UYUŞTURUCU ZİNDAŞTİ VE TÜRK BARONLARA AİT

Güvenlik kaynaklarına göre uyuşturucunun sahipleri, Türkiye'de siyasilerle olan irtibatıyla gündeme gelen, 2020 yılında vefat eden Cumhurbaşkanı Fahri Baş Danışmanı Burhan Kuzu'nun tahliye edilmesi için hakime baskı yaptığını itiraf ettiği İranlı uyuşturucu baronu Naci Zindaşti ile A.Ö. ve İ.Y. adlı Türk vatandaşları. Tahliye edildikten sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiği belirtilen Zindaşti gibi, A.Ö. ve İ.Y.'nin de aynı ülkede bulunduğu öğrenildi.
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