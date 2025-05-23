Türk armatörün gemisi İtalya'da 2 ton uyuşturucuyla yakalandı

İtalya'nın Livorno limanında, A. adlı Türk firmasına ait M.E. adlı gemide uyuşturucu yakalandı. İtalya'nın Guardia di Finanza adlı mali polis birimi tarafından yapılan operasyonda 2 ton civarında kokain yakalandı. Mart ayında yapıldığı belirtilen operasyonda yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 600 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Bu operasyonla birlikte, son 5 ay içinde aynı şirkete ait ikinci gemide uyuşturucu yakalandı. Şirketin İ.E. adlı başka bir gemisine İspanya tarafından yapılan baskında 500 kilo uyuşturucu ele geçirilmişti.





A. adlı şirketin gemilerine yapılan operasyonla birlikte son 3 yılda Türk armatörlere ait en az 7 gemi yakalandı. Yakalanan uyuşturucunun toplam miktarı 30 tona yakın. Piyasa değeri ise on milyarlarca dolar...





Halktv'nin özel haberine göre İtalyan mali polisi, Ekvador’un Guayaquil Limanı’ndan kakao tozu yüklendiği belirtilen gemiye yaptığı baskında bin 800 paket uyuşturucu yakaladı. Yapılan incelemelerde uyuşturucunun kokain olduğu ve toplam ağırlığının 2 tondan fazla olduğu belirlendi.





Güvenlik kaynaklarına göre Arnavut ve İtalyan grupların sahibi olduğu uyuşturucunun piyasa değeri 600 milyon dolara yakın. Ekvador’un Guayaquil Limanı’ndan yola çıktıktan sonra Panama’nın Colón, Kolombiya’nın Cartagena limanlarına uğrayan gemi, okyanusu geçtikten sonra İspanya’da Vigo, Malaga ve Valencia limanlarına, İtalya’da ise Cenova Limanı’na giriş yaptı. En son Livorno'ya ulaşan gemiye baskın düzenlendi.





Livorno'da yakalanan M.E. gemisi, A. şirketine ait ve bu şirketin daha önce de uyuşturucu sevkiyatıyla adı anılmıştı. Şirketin İ.E. gemisi 2024 yılının kasım ayında İspanya'da baskına uğramıştı. Gemideki muz yüklü konteynerde bulunan şüpheli paketlere yönelik incelemede yaklaşık 500 kilogram kokain bulunmuştu.





SON 3 YILDA 7 GEMİ YAKALANDI

İtalya'da ve İspanya'da yakalanan bu gemilerle birlikte son 3 yılda Türk armatörlere ait olan ve büyük miktarda uyuşturucuyla yakalanan gemi sayısı 7 oldu. Gemilerdeki yakalanan toplam uyuşturucu miktarı ise yaklaşık 28 ton. Yakalanan uyuşturucuların toplam değerinin 10 milyar dolardan fazla olduğu hesaplanıyor.





Geçen ocak ayında Fransız Donanması'nın Martinik Adası açıklarında yaptığı operasyonda Türk armatöre ait bir gemide 9 ton uyuşturucu yakalanmıştı. H.B.T. adlı armatöre ait olan gemi, İstanbul'dan yola çıkıp önce Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'ya oradan da uyuşturucu üretim merkezi olarak anılan Venezuela ve Kolombiya açıklarına doğru yola çıkmıştı. Bu sırada radar sinyalini kapatan gemiye yapılan operasyonda 9 ton kokain bulunmuştu. Yapılan açıklamada, geminin İstanbul'dan yola çıkmadan 5 gün önce paravan şirketlerle ünlü Panama'da bir firmaya satıldığı iddia edilmişti.





KANARYA VE SİCİLYA AÇIKLARINDA 8 TON

2024 yılının ekim ayında İspanya ve Fransa güvenlik güçlerinin ortak operasyonuyla Kanarya Adaları açıklarında yakalanan RAS isimli gemide 3 ton 200 kilo uyuşturucu bulunmuştu. Bu gemiyi İ.K. ve E.Ö. isimli armatörler işletiyordu. 2022 yılının ağustos ayında R.E.Ş. adındaki armatöre ait Ocean Blue gemisi Sicilya açıklarında 4 ton 880 kilo uyuşturucu bıraktıktan sonra Bodrum'a doğru yola çıkmış ve burada yakalanmıştı.





UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN GEMİYE EREN BÜLBÜL'ÜN ADINI VERDİLER

M.E. adlı armatörün sahibi olduğu Singapore Sprit gemisi, 2023 yılının mart ayında Portekiz açıklarında durduruldu. Portekiz donanmasının durdurduğu gemideki zula tüm aramalara rağmen bulunamadı. Serbest bırakılan gemi uzaktan takip edildi ve Sicilya açıklarında uyuşturucu yükünü denize bıraktı. İtalyan güvenlik güçleri 2 ton 300 kilo uyuşturucuya el koydu. Gemi uyuşturucuyla yakalandıktan sonra ismi değiştirildi. Gemiye, güvenlik güçleri ile PKK arasında çıkan çatışmada hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün adı verildi.





İTALYANLAR 5 TON 300 KİLO YAKALADI

2023 yılının temmuz ayında ise, T.A. adlı armatöre ait olan Plutus gemisi, 5 ton 300 kilo uyuşturucuyu Sicilya açıklarında denize bıraktı. İtalyan güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonda uyuşturucuya ve gemiye el konuldu.