Samanyolu Haber /Dünya / Türk askeri Afganistan'da artık NATO komutasında değil /17 Temmuz 2021 11:58

Türk askeri Afganistan'da artık NATO komutasında değil

NATO'nun Afganistan'daki görevi, resmi bir açıklama yapılmadan cuma günü sona erdi. Alman haber ajansı dpa'ya bilgi veren diplomat ve askeri yetkililer, Afganistan'da şu anda NATO'nun komutası altında hiçbir askeri birlik kalmadığını teyit etti. Yetkililer, Afganistan'da askeri varlığını sürdüren Amerikan ve Türk birliklerinin ise artık kendi ulusal ordularının emir komuta zincirine bağlı olduğunu kaydetti.

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NATO yetkilileri, Afganistan'daki misyonun tarihindeki "en kanlı" askeri görevi olduğuna da işaret etti. Resmi verilere göre ABD birlikleri Afganistan'da geçen 20 yıl içinde 2 bin 300'den fazla, Alman ordusu da 59 kayıp verdi.

Neden resmi açıklama yapılmadı?

NATO yetkilileri, misyonun sona erdiğinin resmen duyurulmamasının sebebi içinse operasyonel planın henüz yürürlüğe girmemiş olmasını gösterdi. Ancak bir diğer nedenin de ABD'nin Afganistan'daki askeri varlığının hâlâ sürmesi olduğu tahmin ediliyor. ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin askeri misyonunun 31 Ağustos'ta biteceğini açıklamıştı. Öte yandan ABD, NATO misyonu sırasında da ülkede NATO komutası altında olmayan askeri birlikler bulunduruyordu.

NATO'nun Uluslararası Güvenliğe Destek Gücü (ISAF) adlı askeri misyonu, 11 Eylül 2001 yılında terör saldırına hedef olan ABD'nin talebiyle oluşturulmuştu. Misyon, Ağustos 2013'ten Aralık 2014'e kadar Taliban'a karşı yürütülen operasyonlara destek verdi. Misyon, 2015 yılından sonra ise "Kararlı Destek" adıyla Afgan güvenlik güçlerinin eğitimine destek vermeye başladı.

Türkiye Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlamaya talip

Şu anda Afganistan'da ABD ve Türkiye'nin yanı sıra asker bulunduran bir diğer ülke de Norveç. Norveç birlikleri bir sahra hastanesinin işletmesini üstlenirken Türkiye de Kabil Havalimanı'nın güvenliğini ve işletmesini sağlamaya talip.

Ancak bu konuda henüz nihai bir karar verilmiş değil. ABD ile Türkiye arasında bu konudaki görüşmeler devam ediyor. Afganistan'ın önemli bir bölümünü kontrolü altında bulunduran Taliban ise Türkiye'nin Afganistan'da asker bulundurmasını istemiyor.
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