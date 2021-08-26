Samanyolu Haber /Gündem / Türk askeri Afganistan'dan çekiliyor /26 Ağustos 2021 09:25

Türk askeri Afganistan'dan çekiliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afganistan’daki varlığı ile ilgili olarak; “Çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek TSK unsurlarının tahliyesine başlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir” açıklamasını yaptı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri 2002 yılından bu yana BM, NATO ve ikili anlaşmalar kapsamında tarihi ve kültürel bağlarımız olan Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sağlamak için Afganistan'da görev yapmaktadır.

ABD ve NATO’nun Afganistan’dan ayrılacaklarını açıklamalarının ardından Türkiye her zaman ifade ettiği ‘Afgan halkı istediği sürece Türkiye yanlarında olmaya devam edecektir’ sözünden hareketle belirli şartlar oluşması durumunda 6 yıldır yaptığı gibi Uluslararası Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının güvenli ve uluslararası standartlarda işletilmesi sorumluluğunu sürdürebileceği yönündeki niyetini ortaya koymuştur."

"1129 Sivil vatandaşın tahliyesi yapıldı"

Hamid Karzai Havaalanı’nda yaşanan karmaşaya diğer ülke askerleri ile birlikte müdahale edildiği belirtilen açıklamada, "Havaalanında güvenlik sağlanarak faaliyetlerin yürütülmesi sağlanmıştır. Bu süreçte askerî uçaklarımızla 1129 sivil vatandaşın tahliyesi yapılmıştır.

Çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek TSK unsurlarının tahliyesine başlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir" denildi.

Taliban'dan teknik destek talebi

Taliban'ın kabil Havalimanı'nın işletilmesi için Türkiye'den teknik destek istediği ancak Türk askerlerinin de 31 Ağustos'ta ülkeden ayrılmasında ısrar ettiği öne sürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı ise, çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan’dan tahliyesine başlandığını bildirdi.

Reuters haber ajansının ismini açıklamak istemeyen 2 Türk diplomata dayandırdığı habere göre, Taliban havalimanı işletmesi için Türkiye'den teknik yardım istedi. Ancak örgüt daha önce de açıkladığı gibi Türk askerlerinin de 31 Ağustos'ta ülkeden ayrılmasında ısrarcı oldu.

Türk diplomatlar, havalimanında Türk askeri olmadan çalışanların güvenliği noktasında risk oluşacağını belirtirken, Taliban ile görüşmelerin sürdüğünü aktardı. Bu temaslar devam ederken havalimanında bulunan Türk askerlerinin 31 Ağustos'ta ayrılması için yapılan hazırlıklar da tamamlandı.

Reuters, Türk askerinin güvenlik sağlamadığı bir durumda Türkiye'nin teknik destek verip vermeyeceğinin henüz net olmadığını yazdı. Başka bir Türk kaynak ise son kararın 31 Ağustos'a kadar verilmiş olacağını kaydetti.
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