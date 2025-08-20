Türk askeri birliği Ukrayna’ya mı gidecek?

Samanyoluhaber.com - Moskova





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıkladığı plana göre, bu askerler cephe hattında değil, hava, deniz ve kara güvenliğinin sağlanmasında görev alacak.





Avrupa ülkelerinden oluşan çok uluslu bir grup, Ukrayna ordusuna eğitim ve lojistik destek sağlayacak. İngiltere ve Fransa'nın "yüzlerce" asker göndermeye hazır olduğu belirtilirken, ABD'nin sahada asker bulundurmayacağı, bunun yerine istihbarat paylaşımı, sınır gözetimi, silah sevkiyatı ve olası hava savunma desteği sağlayacağı ifade edildi.





Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Levitt, Amerikan askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesinin gündemde olmadığını ancak hava savunma garantisi verebileceklerini duyurdu.





Türkiye mutabık kaldı





Avrupa ülkeleri, önümüzdeki günlerde ABD ve NATO askeri yetkilileriyle yapacakları görüşmelerde bu planın detaylarını şekillendirecek. Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, güvenlik garantilerinin koşullarının birkaç gün içinde netleşmesini beklediklerini açıkladı. Polonya Başbakanı Donald Tusk ise Kanada, Japonya, Türkiye, Yeni Zelanda ve Avrupa ülkeleri liderlerinin Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığını vurguladı.





İlk aşamada NATO askeri komutanları ve İttifak Savunma Bakanları, önümüzdeki günlerde güvenlik garantileri ve caydırıcı güçlerin konuşlandırılması için bir araya gelecek. İkinci aşamada ABD'nin istihbarat paylaşımı, silah tedariki ve muhtemel hava savunma desteğiyle misyona katkıda bulunması bekleniyor.





Türkiye'nin bu çok uluslu güce katılımı, bölgesel dengeler açısından kritik önem taşıyor. Türk askeri varlığının Karadeniz güvenliği ve hava savunma sistemleri alanında uzmanlık sağlaması beklenirken, bu hamle aynı zamanda Ankara'nın Batı ile stratejik uyumunun da güçlü bir göstergesi olarak yorumlanıyor.