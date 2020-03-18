Samanyolu Haber /Gündem / 'Türk askerini Suriye uçakları mı, Rusya uçakları mı şehit etti?' /18 Mart 2020 11:06

'Türk askerini Suriye uçakları mı, Rusya uçakları mı şehit etti?'

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun son açıklamalarını analiz etti.

SHABER3.COM

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "Rusya'nın İdlib'de Onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz" açıklamasına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Koronavirüs'e karşı alınacak önlemlerle ilişkin olarak yapacağı basın toplantısında konuya yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

Murat Yetkin, Pompeo’nun yaptığı açıklamanın Erdoğan’ın Putin'le arasını açma girişimi olarak görülebileceğini ancak ciddiye almamanın mümkün olduğuna vurgu yaparak, "Bu iddianın yanıtı verilmeli. Türk askerini Suriye’de şehit edenler (Yine Rusya desteğine rağmen) Suriye uçakları mıydı, yoksa Rusya uçakları mı? Bunu bilmek bizlerin de, ailelerin de hakkı." diye yazdı.
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