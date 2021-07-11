Samanyolu Haber /Gündem / 'Türk askeri gönderilecek' denen Kabil Havalimanı savunulmakta zorlanılıyor /11 Temmuz 2021 12:02

'Türk askeri gönderilecek' denen Kabil Havalimanı savunulmakta zorlanılıyor

Afganistan'da son zamanlarda şiddetli saldırıların artması ve Taliban ilerleyişinin sürmesi üzerine başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na hava savunma sistemi kuruldu. Bu havaalanına Türkiye talip olmuş, ABD'nin tamamen çekilmesinin ardından Türk askerinin havaalanı güvenliğini sağlamak için görev yapması Erdoğan tarafından teklif edilmişti.

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Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, dün gece saatlerinde Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na hava savunma sisteminin kurulduğunu ve aktif hale getirildiğini söyledi.

Bu sistemin, roketlerin ve kısa menzilli füzelerin engellenmesinde etkili olduğunu ifade eden Aryen, güvenlik güçlerinin canları pahasına ülkelerini savunmaya hazır olduğunu belirtti. Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı, Afganistan'ı diğer ülkelere bağlayan en önemli köprülerden biri.

Hükümetin iç ve dış politikasında önemli bir yere sahip havalimanı, Afgan halkının can damarı kabul ediliyor.

Afganistan ve Kabil'deki çalkantılı durum nedeniyle havalimanının güvenliği, Afgan Hava Kuvvetleri ve periyodik olarak yabancı askeri kurumlar tarafından sağlanıyor.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor. Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı’nı ele geçirmişti.
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