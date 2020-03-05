"Türk askeri Türkiye'nin çıkarları için değil Erdoğan'ın ideolojisi için ölüyor"

Suriye haber ajansı SANA, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Russia 24 haber kanalına verdiği özel röportajın metnini yayınladı. Esad başta Türkiye ile olan ilişkileri olmak üzere bölgedeki sorunları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.





Çatışma halindeki Türkiye ile Suriye ilişkilerine değinen Rus gazeteci Esad’a, "2011’den önce Erdoğan sizden için ‘kardeşim’ diyordu, üstelik aileleriniz de yakındı. Neler oldu da bugün bu duruma geldiniz?" sorusunu yönelti.





Esad verdiği cevapta, "Arap Baharı öncesinde Türkiye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz oldukça iyiydi. Ayrıca askeri ve güvenlik alanlarında da ortak çalışmalarımız vardı. Türkiye’ye karşı herhangi bir düşmanca tavrımız olmamıştı. Ancak o dönemde Müslüman Kardeşlerin ideolojisi, Erdoğan’ın aracıyla sadece Türkiye’de yönetimdeydi. Erdoğan da bütün Suriye politikasını bu ideoloji üzerinden yürütmeyi karar verdi" diye konuştu.





'Suriye'de neden Türk askerleri ölüyor? Bunun bir açıklaması yok'





Türkiye’nin Suriye’de çatışmalara katılmasına ilişkin Esad, "Türkiye neden Suriye’de savaşıyor? Neden Türk askerleri ölüyor? Bunun bir açıklaması yok. Erdoğan bile Türklere, neden Suriye'ye asker gönderdiğini açıklayamıyor. Suriye'de Türk askerleri, Türkiye’nin çıkarları için değil sadece Erdoğan'ın bağlı olduğu Müslüman Kardeşlerin ideolojisi için ölüyor" ifadelerini kullandı.





Esad sözlerine, "Türk-Suriyeli evlilikleri var, aileler var. Suriye ve Türkiye'nin ortak çıkarları var. Türkiye'de çok sayıda Suriye kökenli insan var, Suriye'de ise çok sayıda Türk kökenli insan var. Karşılıklı kültür alışverişi tarihe dayanıyor. Bu nedenle onlarla bizim aramızda ciddi anlaşmazlıkların olması mantıklı değil" ifadelerini ekledi.





'Suriyeli ve Türk güvenlik yetkilileri arasında toplantılar oldu'





Son iki yılda Rusya ve Türkiye arasında birçok Suriye konulu toplantının olduğuna dikkat çeken Esad, "Suriyeli ve Türk güvenlik yetkilileri arasında da toplantılar oldu. Elbette ki komşu ülke Türkiye ile yeniden iyi ilişkilerimiz olabilir. Fakat Erdoğan teröristleri destekledikçe bu mümkün değil. İki halk arasında bir düşmanlık yok. Ortadaki sorunlar şahsi siyasi eylemlerden kaynaklanıyor" diye konuştu.





'Türkiye'nin baskı uyguladığı Kürtleri destekledik, vatandaşlık verdik'





Suriye'nin tarihi olarak bölgedeki Kürtlerle sorunu olmadığını ileri süren Esad, "Asıl problem 1980'lerin başında, bazı ayrılıkçı Kürt grupların ortaya çıkmasıyla başladı. Buna rağmen, Türk devleti Kürtleri ezip, öldürdüğünde biz onları destekledik, ülkemizde ağırladık, vatandaşlık verdik. Bu yüzden Suriye'nin Kürtlerle bir sorunu yok. Fakat Kürtler arasındaki bazı gruplar, ülkemizi işgal eden ABD ile ortak hareket etti, bu durum da kabul edilemez" dedi





'Kürtler ülkemizi işgal eden Türklere bir kurşun bile sıkmadı'





Esad Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği askeri operasyonlar için, "Türkiye, Suriye topraklarını işgal ettiğinde, Kürt savaşçılar buna karşı çıkacaklarını iddia ettiler. Ama Türk askerlerine bir kurşun bile sıkmadılar. Neden? Çünkü ABD, Türklerin hangi bölgeye gireceklerini ve ulaşmaları gereken sınırları belirledi. Kürt grupları da buna karşı çıkmadı, tarafsız kalmayı tercih ettiler. Sonuçta ABD ile Türklerin tarafını seçtiler. Türklere karşı sadece Suriye ordusu savaşıyor ve şehit veriyor. Eğer Kürtler, 'Türklere karşı savaşmak istiyoruz derse' biz de 'topraklarımızı savunmak için askeri birliklerimize katılacak savaşçılarınızı gönderin' deriz." diye konuştu.