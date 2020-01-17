Türk astrobiyolog NASA'nın uzayda yaşam arayan ekibine çağrıldı

Başarılı bilim insanı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.







Daha önce NASA ve Harvard'da çalışmalar yürüten Kaçar araştırmalarını Arizona Üniversitesi'nde sürdürürken NASA projeleri ile de irtibatını koparmadı.







Sentetik biyoloji ve genetik mühendisliği gibi disiplinleri birlikte kullanarak proteinlerin geçmişine yolculuk yapmayı hedefleyen Kaçar dünyadaki yaşamın varoluş sürecini, bunun farklı şartlarda tekrarlanıp tekrarlanamayacağını ve en nihayetinde dünya dışında da benzer bir sürecin meydana gelmiş olup olamayacağını inceliyor.