Samanyolu Haber /Gündem / Türk Büyükelçiliği yeniden Kiev'e döndü /06 Nisan 2022 00:28

Türk Büyükelçiliği yeniden Kiev'e döndü

Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerinden asker çekmesi sonrası yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türk büyükelçiliğinin Kiev'deki binasının da tekrar aktif hale getirildiği aktarıldı.

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Rusya yönetiminin Ukrayna saldırı sonrasında Rus ordusunun başkent Kiev'e doğru ilerlemesi ve şehirdeki saldırıların arması sonrasında Romanya sınırındaki Çernivtsişehrine taşınan Türk büyükelçilik binasının yeniden başkent Kiev'e taşındığı belirtildi.

SAVAŞIN 41. GÜNÜNDE GERİ DÖNDÜLER

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi nedeniyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'den Çernivtsi şehrine taşınan Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Rusya'nın Kiev yakınlarından çekilmesinin ardından tekrar Kiev'e döndü.

Ukrayna'yı işgal girişiminin 41. gününde Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği personelinin tamamı Kiev'e geri döndü.

KİEV'DEN AYRILMIŞTI

İşgalin en başından bu yana ülkeyi terk etmeyerek faaliyetlerini sürdüren Büyükelçilik, Kiev'deki saldırıların artması üzerine çalışmalarını Ukrayna dışına çıkmadan Romanya sınırındaki Çernivtsi kentinden sürdürmek üzere Kiev'den ayrılmıştı.
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