Türk Büyükelçiliği yeniden Kiev'e döndü

Rusya yönetiminin Ukrayna saldırı sonrasında Rus ordusunun başkent Kiev'e doğru ilerlemesi ve şehirdeki saldırıların arması sonrasında Romanya sınırındaki Çernivtsişehrine taşınan Türk büyükelçilik binasının yeniden başkent Kiev'e taşındığı belirtildi.







SAVAŞIN 41. GÜNÜNDE GERİ DÖNDÜLER







Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi nedeniyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'den Çernivtsi şehrine taşınan Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Rusya'nın Kiev yakınlarından çekilmesinin ardından tekrar Kiev'e döndü.

KİEV'DEN AYRILMIŞTI





Ukrayna'yı işgal girişiminin 41. gününde Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği personelinin tamamı Kiev'e geri döndü.İşgalin en başından bu yana ülkeyi terk etmeyerek faaliyetlerini sürdüren Büyükelçilik, Kiev'deki saldırıların artması üzerine çalışmalarını Ukrayna dışına çıkmadan Romanya sınırındaki Çernivtsi kentinden sürdürmek üzere Kiev'den ayrılmıştı.