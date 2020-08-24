Samanyolu Haber /Gündem / Türk Deniz Kuvvetleri Girit'in güneyine iniyor /24 Ağustos 2020 22:58

Türk Deniz Kuvvetleri Girit'in güneyine iniyor

Türkiye'nin son dönemde büyük gerilime sahne olan Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a bağlı Girit Adası'nın güneyinde bir askeri tatbikat yapacağı açıklandı.

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Yunanistan'ın Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede saha ilan etmek suretiyle tatbikat yapacağını açıklamasının ardından, Türk Deniz Kuvvetleri'nin yarın Girit'in güneyinde tatbikat yapacağı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, 25 Ağustos Salı günü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Girit'in güneyinde tatbikat yapacak.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’ın, Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede saha ilan etmek suretiyle tatbikat icra edeceğini açıklamasının ardından yaptığı değerlendirmede, "iyi komşuluk ilişkileri ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmayan, seyir emniyetini tehlikeye atan ve gerginliği artıran bir faaliyet" ifadelerini kullanmıştı.
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