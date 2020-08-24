Türk Deniz Kuvvetleri Girit'in güneyine iniyor

Yunanistan'ın Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede saha ilan etmek suretiyle tatbikat yapacağını açıklamasının ardından, Türk Deniz Kuvvetleri'nin yarın Girit'in güneyinde tatbikat yapacağı belirtildi.





Edinilen bilgiye göre, 25 Ağustos Salı günü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Girit'in güneyinde tatbikat yapacak.













Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’ın, Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede saha ilan etmek suretiyle tatbikat icra edeceğini açıklamasının ardından yaptığı değerlendirmede, "iyi komşuluk ilişkileri ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmayan, seyir emniyetini tehlikeye atan ve gerginliği artıran bir faaliyet" ifadelerini kullanmıştı.

