Türk dolar milyarderi sayısında dramatik düşüş

Türkiye’deki 3 milyarderden 2’si serveti kazanarak elde etti, bu kişilerin varlıkları miras değil. Dünyada ise son 5 yılda kadın milyarderlerin sayısı yüzde 46 arttı.





İsviçre bankası USB ve denetim şirketi PwC tarafından hazırlanan Milyarderler 2019 Raporu açıklandı.





Euronews'te yer alan habere göre rapor 2018 yılına dair verileri kapsıyor. Buna göre Türkiye’de 2017 yılında 36 olan dolar milyarderi kişilerin sayısı 2018 yılında 25’e geriledi. Bu da bir yılda yüzde 44 düşüş anlamına geliyor. Rapordaki dikkat çekici unsurlardan bir tanesi bu kişilerin servetlerinin çalışarak kendilerinin kazandığı mı yoksa miras mı kaldığı.





Türkiye'de 3 kişiden ikisi servetini kendi kazandı







Rapora göre Türkiye’deki 25 milyarderin 16’sı (yüzde 64) servetini kendi yaptı, 9 kişiye (yüzde 36) ise miras kaldı. Bu da 3 kişiden 2’sinin servetini kendi yaptığı anlamına geliyor.





Türkiye’deki milyarderlerin servetinin toplamı da son bir yılda yüzde 50 geriledi. 2017’de 64,7 milyar dolar olan milyarderlerin toplam varlığı 2018’de 43,1 milyar dolara düştü. Bu düşüşte milyarder sayısının azalması etkili oldu.





Kadın milyarderlerin sayısı hızla arttı







Dünyadaki kadın milyarder sayısı son beş yılda yüzde 46 artış gösterdi. 2013’te 160 olan kadın milyarder sayısı 2018 sonunda 2018’e yükseldi. Aynı dönemde erkek milyarder sayısı ise yüzde 39 arttı. 2018 yılında servetini kendi kazanan 10 kadından dördü tüketici ve perakende satış sektörlerinde iş kurdu.





Toplam servet miktarı 5 yılın ardından ilk defa düştü





Doların güçlü kalması ve hisse senedi piyasalarındaki hareketlilik sebebiyle milyarderlerin toplam serveti 5 yıldan sonra ilk kez geriledi. Milyarderlerin serveti bir senede 388 milyar dolar düşerek 8 trilyon 539 milyar dolara geriledi. Bu, bir senede yüzde 4,3 düşüş demek.



