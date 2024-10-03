Samanyolu Haber /Dünya / Türk Dünyası Haritası çıkartılıyor /03 Ekim 2024 10:03

Türk Dünyası Haritası çıkartılıyor

Ortak alfabe kararı alan Türk Devletleri Teşkilatı’ndan yeni bir stratejik adım geldi.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Geçtiğimiz haftalarda ortak alfabeye geçiş ve üye ülkelerle birlikte bilim ve teknolojide ortak yatırım ve çalışamların yapılması için kararlar alan Türk Devletleri Teşkilatı’ndan ortak harita çalışması masaya yatırıldı.

Teşkilat kapsamında üye ülkelerin katılımıyla Ankara’da Türk Devletleri Teşkilatı (OTS) Harita Kurumları Başkanları 1. Toplantısı düzenlendi.

Türk Dünyası'nın tek ve ortak haritalandırma çalışamları için önemli bir adım olan bu toplantıda, üye ülkeler arasında sivil ve askeri haritacılık alanındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik önemli kararlar alındı.

Toplantıda, “Türk dünyasının tek haritası”nın oluşturulmasını öngören bir bildiri imzalanırken, bu haritanın stratejik önemdeki ulaşım hatları, maden kaynakları ve kritik devlet tesislerine dair önemli bilgiler içereceği vurgulandı.

OTS Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Jafarov, yeni kurulan Harita Kurumları Başkanları platformunun üye ülkeler arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğini belirtti. Toplantıya üye ülkelerin yanı sıra gözlemci statüsündeki ülkelerin de katıldığı bildirildi.

Bu gelişme, bölgesel güvenlik ve askeri planlama açısından da büyük önem taşıyor. Özellikle, askeri haritacıların toplantılarda yer alması, bu bilgilerin stratejik olarak kullanılabileceği yorumlarını da beraberinde getiriyor.

NATO'nun üyesi Türkiye'nin öncülüğünde gerçekleştirilen bu tür çalışamlarla Ankara'nın bölgedeki etkisini artırdığına atıfta bulunan uzmanlar, OTS’nin de benzer stratejik verileri elde edeceğini ve bölgesel etkisini artıracağı değerlendirmesinde bulunuyor.
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