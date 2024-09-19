Samanyolu Haber /Gündem / Türk Dünyası’nın 2040 Vizyonu kapsamında enerji iş birliği toplantısı yapıldı /19 Eylül 2024 11:54

Türk Dünyası’nın 2040 Vizyonu kapsamında enerji iş birliği toplantısı yapıldı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Enerji Bakanları Konseyinin 4. toplantısı, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleştirildi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Bu toplantı, üye ülkeler arasında enerji alanında iş birliğini artırmayı hedefleyen önemli bir adım olarak kaydedildi.

Türkiye’yi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar’ın temsil ettiği toplantıya, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Macaristan ve gözlemci devletlerden temsilciler katıldı.

Toplantıda, Nahçıvan Anlaşması ve Türk Dünyası’nın 2040 Vizyonu doğrultusunda, enerji iş birliğinin güçlendirilmesi, yeşil enerji projelerinin önemi ve bölgesel teknoloji merkezlerinin kurulması gibi konular tartışıldı. Özellikle Hazar Denizi’ndeki altyapının geliştirilmesi ve Orta Koridor projeleri gibi bölgesel enerji stratejilerine dikkat çekildi.

Kırgızistan Enerji Bakanı Taalaybek İbrayev, toplantının Türk dünyası ülkeleri arasında enerji iş birliğini güçlendirmek adına önemli bir adım olduğunu belirtti. Bakan İbrayev, enerji rotalarının çeşitlendirilmesi ve yeşil enerji girişimlerinin hız kazanması gerektiğini vurguladı. Katılımcılar, enerji sektöründeki profesyonel becerileri artırmak için yıllık yarışmalar düzenleme ve yeşil enerji alanında bölgesel bir teknoloji merkezi kurma konusunu ele aldı.
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