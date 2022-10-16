Türk Eczacılar Birliği'nden Bartın'a destek

Birliği sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:





Büyük Eczacı Mitingimiz için hazırladığımız 60.000 kumanya, maden ocağı patlamasının gerçekleştiği Bartın ilimizdeki yetkililere ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı'na ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Ankara Valiliği'ne teslim edilmiştir.



Bir daha böyle acıların yaşanmaması dileğiyle bir kez daha Bartın'a ve tüm milletimize geçmiş olsun.





