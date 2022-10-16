Samanyolu Haber /Gündem / Türk Eczacılar Birliği'nden Bartın'a destek /16 Ekim 2022 23:59

Türk Eczacılar Birliği'nden Bartın'a destek

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen ve 41 madencinin hayatını kaybettiği patlama sonrasında Türk Eczacılar Birliği yönetiminden bölgeye destek kararı çıktığı belirtildi.

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Birliği sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Büyük Eczacı Mitingimiz için hazırladığımız 60.000 kumanya, maden ocağı patlamasının gerçekleştiği Bartın ilimizdeki yetkililere ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı'na ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Ankara Valiliği'ne teslim edilmiştir.

Bir daha böyle acıların yaşanmaması dileğiyle bir kez daha Bartın'a ve tüm milletimize geçmiş olsun.

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