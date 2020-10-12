Samanyolu Haber /Gündem / Türk Eczacılar Birliği'nin bulduğu aşıya bakanlık engel oldu /12 Ekim 2020 13:17

Türk Eczacılar Birliği'nin bulduğu aşıya bakanlık engel oldu

Koronavirüs salgının yeniden artması sonrasında grip aşılarına talep arttı. Sipariş edilen 1.3 milyon aşının yetmeyeceği endişesi sonrası Türk Eczacılar Birliği 1.5 milyon aşı için bağlantı kurdu, ancak bakanlık aşı için izin vermedi.

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Sağlık Bakanlığının grip aşısı getirmek isteyen Türk Eczacılar Birliğine izin vermemesine eczacılardan tepki geldi. 

Grip aşılarına talep, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl oldukça fazla. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Zafer Sarıalioğlu Türkiye’nin yaklaşık 20 milyon doz aşıya ihtiyacı olduğunu belirterek Sağlık Bakanlığı’nın 1 milyon 300 bin doz aşı siparişi verdiğini söyledi. Sarıalioğlu, aşıların yetmeyeceği endişesi üzerine harekete geçerek 1.5 milyon doz aşı için bağlantı kuran ve söz alan Türk Eczacılar Birliği’nin resmi işlemler için başvurduğu bakanlıktan yanıt alamadığını da belirtti. 

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu, “Bakanlık bütün risk gruplarının aşı olmasını da önerirken gelecek olan aşının yetersiz olduğunu da biliyor. Buna karşın TEB’e 15 gündür yanıt verilmiyor. Burada bir çelişki var” dedi.


Zatürree aşısında durumun daha iyi olduğunu anımsatan Sarıalioğlu “Aile sağlığı merkezleri aracılığıyla risk grubunda bulunan hastalara zatürree aşısı yapılıyor. Risk gruplarına yetecek kadar aşı devletin elinde var” dedi.
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