Samanyolu Haber /Ekonomi / Türk ekonomi tarihinde bir ilk /08 Aralık 2021 12:01

Türk ekonomi tarihinde bir ilk

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla Merkez Bankası’nın üç kez faiz indirmesi nedeniyle Dolar/TL’deki sert dalgalanma sonucu Türkiye’de ilk kez bankacılık sektöründe yabancı para cinsi mevduat 1 Aralık itibariyle yüzde 63,2’ye yükselerek rekor seviyeye çıktı.

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Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) günlük verileri 1 Aralık itibariyle bankacılık sektöründe yabancı para mevduatının toplam mevduat içindeki payının yüzde 63,2’ye çıktığını ortaya koydu.

En son 2001 yılı ekim ayında yüzde 62 ile en yüksek seviyesine çıkan yabancı para mevduat oranı ilk kez yüzde 63,2’yi aşarak tarihi en yüksek oranına ulaştı.

Türk Lirası’nda yaşanan sert değer kaybı yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatının da artmasına neden oldu. BDDK verilerine göre 1 Aralık itibariyle bankalardaki yabancı para mevduatı 253 milyar 953 milyon dolar oldu. Toplam mevduat ise 401 milyar 494 milyon dolar olarak gösterildi.

Toplam mevduatta yabancı para mevduatın oranı da böylelikle yüzde 63,2’ye yükseldi.
Kendini TL’deki değer kaybı ve enflasyondan korumaya çalışan vatandaşlar rekor seviyelerinde seyreden dolar/TL’ye rağmen alımını sürdürüyor.

En hızlı dalgalanma ise vadesiz yabancı para mevduatında yaşanıyor. BDDK günlük verileri 30 Kasım’da 108.5 milyar dolar olan vadesiz yabancı para mevduatının 1 Aralık itibariyle 109 milyar dolara çıktığını ortaya koyuyor. 29 Kasım’da da yine 109 milyar dolar seviyesi görülüyor.
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