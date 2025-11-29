Samanyolu Haber /Ekonomi / Türk ekonomisinin dev şirketleri teker teker iflas ediyor: /29 Kasım 2025 14:26

Seramik üreticilerinin öncüsü Hitit Seramik AŞ, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararıyla iflas etti. 300’ün üzerinde çalışanı bulunan şirket, 1,5 milyar TL’yi aşan borç yükü nedeniyle faaliyetlerine son verdi. Karar, seramik ve vitrifiye sektöründe yaşanan finansal daralmanın en sert yansımalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Türkiye sanayisinin köklü çınarlarından biri olan Hitit Seramik A.Ş., girdiği mali darboğazdan çıkamayarak iflas bayrağını çekti. Yaklaşık yarım asırlık bir geçmişe sahip olan ve 300’den fazla kişiye istihdam sağlayan seramik devi, 1,5 milyar TL’yi aşan devasa borç yükü altında ezildi. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararı, yüksek enerji maliyetleri ve ekonomik daralma ile boğuşan seramik sektöründeki derin krizi bir kez daha gözler önüne serdi.

KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLDİ, TASFİYE SÜRECİ BAŞLADI

Şirketin iflası, uzun süredir devam eden mali sıkıntıların ardından geldi. Hitit Seramik, Ekim 2024’te konkordato başvurusunda bulunarak 3 aylık geçici mühlet almıştı. Ancak beklenen iyileşme sağlanamadı.

2025 yılı için 92 milyon TL kâr hedefleyen şirket, yılın ilk dört ayında 72 milyon TL zarar açıklayınca mahkeme konkordato talebini reddetti. Kararla birlikte Hitit Seramik AŞ ve bağlı şirketi Beril Seramik Hammaddeleri AŞ hakkında iflas hükmü verildi.

Ayrıca İbrahim Hızal Holding AŞ üzerindeki tedbirler kaldırıldı ve şirketler haciz işlemlerine açık hâle geldi.

ENERJİ KESİNTİLERİ ÇARKLARI DURDURDU

Hitit Seramik, kurucusu İbrahim Hızal’ın 2017’deki vefatının ardından Sevgi Hızal ile kızları Beril ve Eylül Nehir Hızal tarafından yönetiliyordu. Şirketin özellikle Uşak Organize Sanayi Bölgesi’ne (UOSB) olan yüksek borçlarını ödeyememesi, üretimin durmasına yol açtı.

UOSB’nin enerji ve altyapı hizmetlerini kesmesiyle tesisler tamamen kapanmış, süreç yargıya taşınmıştı.

Toplam borcun 1,5 milyar TL seviyesine ulaşması, şirketin yeniden yapılandırma şansını ortadan kaldırdı.

Sektör kaynakları iflas nedenleri arasında:

Yüksek enerji maliyetlerini

Düşük dolar kuru nedeniyle ihracat kayıplarını

Genel ekonomik daralmayı
gösteriyor.
