Samanyolu Haber /Ekonomi / Türk ekonomisinin özeti ortaya çıktı /20 Kasım 2019 20:20

Türk ekonomisinin özeti ortaya çıktı

2005 yılında piyasa sürülen 100 TL’lik banknot ile alınabilen şeylerle günümüzde aynı rakama alınabilenler arasında kıyas yapıldı. Ortaya çıkan rakam Türk ekonomisinin geldiği noktayı gösterdi.

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Twitterdan yayın yapan ‘Uyandırma Servisi’ isimli hesabın yayınladığı rakamlar şöyle;

2005 yılında piyasaya çıkan 100 TL’lik banknot 74 dolara denk gelirken, bugün sadece 18 dolar. Aynı şekilde 2005 yılında 60 Euro’ya denk gelen 100 TL ile günümüzde sadece 16 Euro yapılabiliyor.

2005 yılında 100 TL ile 40 litre benzin alabilen bir vatandaş, bugün sadece 14 litre alabiliyor. Aynı şekilde 2005 yılında aynı vatandaş 60 litre alabildiği motorin ise bugün sadece 15 litre olarak alabiliyor.

Diğer yandan 2005 yılında 100 TL ile 9,5 kg kırmızı et alınırken bugün sadece 1,5 kg et alıyor.
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