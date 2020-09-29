Samanyolu Haber /Gündem / Türk F-16’sı Ermenistan jetini düşürdü iddialarına Saray’dan yalanlama /29 Eylül 2020 18:35

Türk F-16’sı Ermenistan jetini düşürdü iddialarına Saray’dan yalanlama

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 3 gün önce başlayan çatışmalar devam ederken Erivan, bir Türk F-16’sının savaş uçaklarını düşürdüğünü öne sürdü.

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 Ermenistan basınına yansıyan, Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Shushan Stepanyan’a dayandırılan bir haberde, Azerbaycan topraklarından kalkan Türk savaş uçağının görev uçuşu yapan Ermenistan’a ait SU-25 jetini vurduğunu ve pilotun yaşamını yitirdiği iddia edildi. Haberde ayrıca Türk yapımı silahlı insansız hava araçlarının da kullanıldığı iddia edildi.

ALTUN İDDİALAR DOĞRU DEĞİL
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak, “Türkiye’nin Ermeni uçağını vurduğu iddiaları doğru değil” dedi.

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