Samanyolu Haber /Spor / Türk futbol tarihinde bir ilk olacak anlaşma /06 Haziran 2022 19:48

Türk futbol tarihinde bir ilk olacak anlaşma

Avrupa'da sık sık görmeye alışık olduğumuz yabancılara futbol kulübü satışı uygulamasının Türkiye'de de ilk kez Göztepe ile gerçekleşebileceği ifade ediliyor.

SHABER3.COM

Yabancı sermayeye futbol kulübü satışı Türkiye'de de uygulanmaya başlamak üzere mi?

Göztepe için bir süredir konuşulan iddialarla ilgili yeni gelişmeler yaşandığı aktarılıyor.

Eğer söz konusu anlaşma tamamlanırsa bu durum Türk futbol tarihinde bir ilk olacak.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Süper Lig'den düşüp yeni sezonda Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Göztepe'de şirket hisselerinin devir işlemlerinde anlaşma sağlandı. Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı spor adamı ve iş insanı Rasmus Ankersen'in Sırp milyarder Dragan Solak'la ortak olduğu Sport Republic şirketiyle kulübün devri konusunda prensip anlaşmasına vardı. Kulübün yüzde 70 hisselerini Ankarsen ve Solak tarafından İngiltere'de kurulup, Avrupa çapındaki farklı kulüplerde hisseleri bulunan yabancı yatırım şirketi Sport Republic devralırken, yüzde 30'luk kısmının Göztepe Spor Kulübü mevcut ortaklarında kalacağı ifade edildi. Futbol takımının tüm sorumluluklarını Sport Republic şirketi üstlenecek. Devir işlemlerinin 2-3 hafta sürmesi beklenirken, geçiş döneminde futbol takımıyla ilgili tüm kararlar Danimarkalı Rasmus Ankersen ve ekibi tarafından verilecek.

TÜRK FUTBOLUNDA İLK

Anlaşmanın detayları yakın zamanda daha önce başkanlık ve tüm görevlerinden istifa eden kulübün mevcut hakim ortağı Mehmet Sepil tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Aylardır Göztepe ile görüşme halinde olup hisselerin çoğunluğunu elinde bulunduracak olan Ankersen kısa zamanda mevcut kadronun yeni yapılanmasını üstlenecek. Rasmus Ankersen ilk etapta yeni teknik direktörü belirleyecek. Mehmet Sepil ve mevcut yönetim de Ankersen'le fikir alışverişinde bulunacak. Yeniden Süper Lig'e yükselme hedefiyle yola çıkacak İzmir ekibinde şampiyonluğa oynayacak kadro kurulacak. Mevcut oyuncularla ilgili kararları ise yeni teknik direktör alacak. Ankersen'in Sport Republic şirketi Türk futboluna yatırım yapan ilk yabancı şirket olarak da tarihe geçecek.
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