09 Kasım 2025 11:12

Türk futbolunda yasa dışı bahis depremi: Interpol de devrede

Türk futbolunda yasa dışı bahis soruşturması genişliyor. İnterpol’ün de dahil olduğu incelemede futbolcu, teknik direktör ve yöneticilerin Arnavutluk, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs merkezli siteler üzerinden bahis oynadığı tespit edildi. 600’e yakın futbolcu ifadeye çağrılacak.

Türk futbolunu sarsan yasa dışı bahis skandalı genişliyor. İlk etapta hakemleri kapsayan soruşturmanın ardından ikinci dalga, kulüp başkanları ve futbolculara da sıçradı. Önümüzdeki hafta yaklaşık 600 futbolcunun ifadeye çağrılacağı öğrenildi.

İNTERPOL DE DEVREDE
Yandaş Türkiye gazetesinin haberine göre, olayların sadece Türkiye sınırlarıyla sınırlı kalmadığı, Interpol’ün (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) da soruşturmaya dahil olduğu bildirildi. İnterpol tarafından Türk emniyetiyle paylaşılan bilgilere göre futbolcu, teknik direktör ve yöneticilerin Arnavutluk, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs merkezli yasa dışı bahis siteleri üzerinden oyun oynadığı tespit edildi.

HACIOSMANOĞLU DUYURMUŞTU
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27 Ekim’de Riva’da düzenlediği basın toplantısında yasa dışı bahis oynayan hakemlerin belirlendiğini açıklamıştı. Hacıosmanoğlu, “Profesyonel liglerde 571 aktif hakemden 371’inin bahis hesabı olduğu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından TFF Hukuk Müşavirliği, söz konusu 152 hakemi 28 Ekim’de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etmişti.
