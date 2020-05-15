Samanyolu Haber /Sağlık / 'Türk halkı maskeyi doğru kullanmıyor' /15 Mayıs 2020 19:20

'Türk halkı maskeyi doğru kullanmıyor'

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, maske takmak ile takıyor olmak arasında tehlikeli bir fark olduğunu vurgulayarak, pazar yerlerine, AVM’lere girişte maskenin doğru kullanımına ilişkin kontrollerin de yapılması gerektiğini söyledi, “Burnunu dışarıda bırakan ve maskesini çene altına indirenler içeriye alınmamalı” dedi.

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, korona virüsü tedbirleri kapsamında maske takımına ilişkin uyarılarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Özlü, sosyal mesafe kuralına uyulması ve maskenin ağız ve burunu kapsayacak şekilde takılmasının hayati önem taşıdığını işaret etti.

‘TAKMAK İLE TAKIYOR OLMAK ARASINDA TEHLİKELİ FARK VAR’

Maske takmak ile takıyor olmak arasında tehlikeli bir fark olduğunu ifade eden Özlü, “Maske takmakla, takıyor gibi yapmak aynı şey değildir. Maske burnu, ağzı ve çeneyi kapamalı ve yüze oturmalıdır. Burnu dışarıda bırakmak veya maskeyi çene altına indirmek, maskenin kirli yüzünden ağız ve buruna virüsün bulaşmasına neden olur. Çok tehlikeli, sakın yapmayın. Maske kullanmak kişinin tercihine bırakılamaz. Çünkü maske sadece kendimiz için değil, diğer insanları korumak için de gereklidir. Kendimizi önemsemesek bile, diğer insanlara saygımız gereği hepimiz maskemizi usulüne uygun şekilde takmalıyız” ifadelerine yer verdi.

‘MASKE TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL, MESAFEYİ KORUYUN’

Prof. Dr. Özlü, sokakta gezerken, kuyrukta beklerken sosyal mesafe kurallarına mutlaka uyulması gerekliliğine dikkat çekerek, “Önünüzde yürüyen kişi sigara içiyorsa verdiği nefesteki sigara dumanını görebildiğiniz veya kokusunu duyabildiğiniz mesafe virüsün bulaşabileceği mesafedir. Sokakta yürürken, kuyrukta beklerken bu mesafeyi mutlaka koruyun. Maske takıyor olmanız size yalancı güven vermesin” dedi.
Pazar yerlerine, AVM’lere girişte ateş kontrolünün yanında, maskenin doğru takılmasına ilişkin kontrollerin de yapılması uyarısında bulunan Özlü, maskesini usulüne uygun şekilde takmayan, burnunu dışarıda bırakan ve maskesini çene altına indirenlerin içeriye alınmaması gerektiğini söyledi. 
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