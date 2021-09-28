Türk halkı TL'den kaçıyor

‘FAİZİ DÜŞÜRMENİN İKİ YOLU VAR’





Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, finans sisteminde son dönemde artan dolarizasyonu “önemli bir problem” olarak niteleyerek dolarizasyonun seviyesini azaltacak ve TL’ye güveni artıracak adımları atmaları gerektiğini söyledi.İstanbul’da düzenlenen finansın geleceği toplantısında konuşan Gül, “Dolarizasyon önemli bir problem, seviyesini azaltmamız, TL’ye güveni artıracak adımları atmamız gerekiyor… Dolarizasyon sermaye piyasalarının gelişimi konusunda önemli bir engel” dedi.Gül, faizlerin düşürülmesi için bütçe açığının sınırlı tutulması, cari açığın asgariye indirilmesi gerektiğini, aksi halde sermaye kaybı oluşacağını ifade etti.“Faizi düşürmenin iki yolu var. Bütçe açığını sınırlı tutacaksın, cari açığı minimize edeceksin” diyen Gül, “Faizi bu iki açıkla mücadele ederek düşürebiliriz. Bu iki açıkla mücadele etmeden faizi düşürürsek sermaye kaybına eden olur” diye konuştu.Gül, hane ve şirketlere kredi verme mekanizmasının seçici olarak işletilmesi gerektiğini de belirterek, “Kredi mekanizmasını selektif işleteceğiz. Tüketici kredisini pahalandırarak kaynakları daha çok ticaret ve sanayiye vermek durumundayız” dedi.Cari açık ve bütçe açığını ülkenin iki temel açığı olarak niteleyen Gül, “Bunları yönetirken optimum noktayı yakalamalıyız… Denge bozucu faaliyetlerden kaçınmamız, TL bazlı borçlanmayı artırmamız gerekiyor mümkün olduğu ölçüde” değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan Gül, konuşmasında bütçe açığının gayrı safi hasılaya oranının yıl sonunda yüzde 3.5 olan hedefin altında gerçekleşmesini arzuladıklarını ifade etti.