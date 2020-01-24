Samanyolu Haber /Gündem / Türk halkının derdi bu... /24 Ocak 2020 15:07

Türk halkının derdi bu...

Ipsos araştırma şirketinin düzenlendiği bir anket, geçen yıl Türkiye’de halkın en büyük sorun olarak açık farkla ekonomik sıkıntıları gördüğünü ortaya koydu.

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Ankete göre, “Türkiye’nin en önemli sorunu ekonomi” diyenlerin oranı yüzde 58 iken “terör” diyenler yüzde 18, “eğitim” diyenler yüzde 9, “Kürt sorunu” diyenler ise yüzde 2 olarak belirlendi.

Euronews'ten Rahmi Gündüz'ün haberine göre Ipsos’un yayımladığı “Türkiye Barometresi Yeni Yıl Raporu”nda, kamuoyunun 2019 değerlendirmeleri ve 2020 beklentilerine dair çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Türk halkı, ekonominin iyiye gideceğini düşünmüyor

Ipsos’un Türkiye tepe yöneticisi Sidar Gedik, raporun açıklanması dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk halkının gerek ülke ekonomisi, gerek kendi ekonomik durumunun daha iyiye gideceğini düşünmediğini söyledi.

Gedik, “Özellikle kişisel ekonomik durum söz konusu olduğunda daha iyiye gidecek diyenlerin oranı %12’den %8’e gerilerken, daha kötüye gidecek diyenlerin oranı %31’den %33’e yükselmiş durumda. İşsizliğin artacağını düşünenlerin oranı ise son 2 yılda %41 iken şimdi %54. Genel olarak bir kötümserlik hakim.” dedi.

Ülkenin durumundan memnun olanların oranı düşüyor

Türkiye Barometresi Araştırmasına göre 2018 ikinci yarısından beri ülkenin şu anki durumundan memnun olanların oranı %30 civarında seyrederken 2019 yılının sonu itibarı ile %24’e gerilemiş durumda.
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