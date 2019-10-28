Türk Hava Yolları dibe çakıldı!

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye Varlık Fonu’na devredilen şirketlerden Türk Hava Yolları’nın borsada yüzde 23 değer kaybettiğini yazdı. Şirketin borcunun 11 milyar doları bulduğunu belirten Muratoğlu, piyasa değerinin 2 milyar dolara gerilediğini söyledi.





THY yönetiminde iktidara yakın Ensar Vakfı ve TÜRGEV ve İBB’nin AKP döneminden kalma isimlerin bulunduğuna dikkat çeken Murat Muratoğlu’nun, “Türk Hava Yolları fena çakıldı” başlık yazısınının ilgili bölümü şöyle:





“Ülke ekonomisini nasıl yönetiyorlarsa Türk Hava Yolları'nı da öyle yönetmeyi denediler, Varlık Fonu'na devrettiler. Beter ettiler! Eş, dost, yandaş hep beraber sırtına bindiler, ağır geldi, şirket havalanamadan piste çakıldı.Hisseleri son bir yılda borsada “yüzde 23” değer kaybetti. Bugün 344 uçağı olan Türk Hava Yolları'nın piyasa değeri sadece 2 milyar 850 milyon dolar… Tabii 11 milyar dolar da borcu var!









Bırakın orta boyu, neredeyse küçük şirket değerinde… Fiyatı düştükçe düşmüş… Utanmasa KOBİ olacak! Kamu bankalarına ucuz kredi için baş vuracak.Hani BİM marketleri var ya, THY'nin ederi neredeyse onun bile yarısı kadar! BİM'in piyasa değeri 5 milyar 30 milyon dolar!Halbuki yönetiminde dünya havacılığının duayen isimlerinden Ensar Vakfı, TÜRGEV Vakfı, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin AKP döneminden kalma yöneticileri var!Havayolu taşımacılığı ile ilgisi, biniş kartına bakıp koltuğu hostese sormadan bulabilecek olan bu kişiler şirketi hakkıyla yönetememişler demek… Hayret!Kendisini ve karısını uçağın önüne kırmızı halı serdirip karşılatan, çalışanlara kendisini alkışlatan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı; “THY'nin 2019 yılı yolcu hedefinin 4 milyon, ciro hedefinin ise 600 milyon dolar aşağı çekmek zorunda kaldığını” açıklamasını yaptı.Bahane olarak İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci, Boeing uçaklarında çıkan sorunlar öne sürülebilir de, bu durum iki THY'nin neden bir ENKA İnşaat şirketi kadar ettiğini açıklamaz!









Boeing demişken, işte benim asıl endişem!

Erdoğan'ın 13 Kasım'da Amerika'ya gidecek. Amerikan Başkanı Trump ile görüşecek.Daha önce Erdoğan, türlü şikâyetlerle Trump'ı ziyarete yine Amerika'ya gittiğinde, girdisi çıktısı, oturması, kalkması, toplam 50 dakika süren görüşmenin ardından uçak alım anlaşması açıklanmıştı.Trump, bizimkilere ayaküstü 11 milyar dolarlık uçak kitlemişti. Ayağımız alışsın diye indirim bile yapmadı! Yine de ayağımızı alıştırdı. Hop oradayız!





Hiç değilse Türkiye'nin 1.4 milyar dolar ödeyip alamadığı F-35'lerin parasını iade etse. Nereden baksan yarım THY!Göreceksiniz muhtemelen Patriot Hava Savunma Sistemleri'nden satacak bu gidişimizde. Hazır mıyız 3.5 milyar dolar daha Amerika'ya ayakbastı parası ödemeye? Hani hangi ülkenin uçağını düşüreceğimiz bilemediğimiz Rusya'dan satın aldığımız S-400 füzeleri için THY'nin şirket değeri kadar para ödedik.Putin sevinçten Erdoğan'a bedava dondurma ısmarlarken füzeler için paramız çıkışmadı, Rus bankasında kredi aldık. Yani adamlara bir THY borçlandık!İnsanın aklına ister istemez Ortadoğu kabile devletleri gibi siyasi rüşvet için yapılan ticari anlaşmalar geliyor. Ülke borçtan kırılırken çok elzem mutabakatlara varılıyor!Tabii bu paraları kimse cebinden ödemiyor. Yeni vergiler gelince hiç sıkma canını… Eee yedi düvele meydan okumak bedava mı? Tatlı tatlı sen ödüyorsun parasını!”



