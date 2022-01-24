Samanyolu Haber /Gündem / Türk Hava Yolları İstanbul'daki tüm uçuşları durdurdu /24 Ocak 2022 21:06

Türk Hava Yolları İstanbul'daki tüm uçuşları durdurdu

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) yönetiminin, İstanbul'daki tüm uçuşları 25 Ocak saat 04.00'a kadar durdurma kararı aldığı belirtildi.

SHABER3.COM

Sabah saatlerinde Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava şartları nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirmesi planlanan toplam 36 iç ve dış hat seferinin iptal edildiğini duyurmuştu.

THY'den yeni açıklama geldi.

Yapılan son dakika açıklamasına göre, "Olumsuz hava koşullarının İstanbul'da etkisini bir süre daha göstermesi bekleniyor. Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04.00'a kadar durdurma kararı aldık" denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türk Hava Yolları İstanbul'daki tüm uçuşları durdurdu Sonraki Haber >>

İstanbul Havalimanı’nda kargo terminalinin çatısı çöktü

İstanbul Havalimanı’nda kargo terminalinin çatısı çöktü

Sızıntı'dan Çağlayan'a

Sızıntı'dan Çağlayan'a

'15 Temmuz(!) derneklerinden tehdit: Beyinlerine sıkacağız

'15 Temmuz(!) derneklerinden tehdit: Beyinlerine sıkacağız

Erdoğan rektörü sordu: Skandal anlar mikrofon açık kalınca ortaya çıktı

Erdoğan rektörü sordu: Skandal anlar mikrofon açık kalınca ortaya çıktı

Kar tüm Türkiye'de etkili oluyor

Kar tüm Türkiye'de etkili oluyor

Soylu 'Berberler' odası genel kuruluna katıldı

Soylu 'Berberler' odası genel kuruluna katıldı

Cemre Birand: En çok cezaevlerindeki bebekler canımı yakıyor

Cemre Birand: En çok cezaevlerindeki bebekler canımı yakıyor

'GültekinAvcı NeYaptı'

'GültekinAvcı NeYaptı'

Operasyon geliyor dolar hesaplarına el koyulacak

Operasyon geliyor dolar hesaplarına el koyulacak

Bakın Hüseyin Kurtoğlu neden terfi ettirilmemiş

Bakın Hüseyin Kurtoğlu neden terfi ettirilmemiş
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:47:25