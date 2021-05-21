Samanyolu Haber /Gündem / Türk Hava Yolları'ndan yeni 'cüzdan' uygulaması /21 Mayıs 2021 20:23

Türk Hava Yolları'ndan yeni 'cüzdan' uygulaması

THY, yolcuların sağlık dokümanları ve seyahat bilgilerinin entegrasyonunu sağlayan dijital sağlık cüzdanı pilot uygulamasını başlattı.

SHABER3.COM

THY, Covid-19 pandemisine karşı havacılık sektöründe alınan tedbirler çerçevesinde, yolcuların sağlık dokümanları ve seyahat bilgilerinin entegrasyonunu sağlayan dijital sağlık cüzdanı IATA Travel Pass'ın pilot uygulamasını başlattı.

THY'den yapılan açıklamaya göre, yolcular uygulama üzerinde dijital pasaportlarını oluşturarak, test ve aşı sertifikalarını temin edebilecekler. Yolcular seyahat edecekleri rota için uçuşa kabul doğrulamasını yapıp seyahatlerini kolaylaştırmak için test veya aşı sertifikalarını havayolları ve ilgili ülke otoriteleriyle paylaşabilecekler.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, THY seyahat cüzdanı uygulamalarını belirlenen destinasyonlarda test ettikten sonra, gerekli altyapı entegrasyonlarını da tamamlayarak seyahat dokümanı kontrolünü tüm uçuş ağında dijitalleştirmeyi planlıyor.
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