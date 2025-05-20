Samanyolu Haber /Gündem / Türk helva markasında ölümcül bakteri tespit edildi: Marketlerden toplatılıyor! /20 Mayıs 2025 12:40

Türk helva markasında ölümcül bakteri tespit edildi: Marketlerden toplatılıyor!

Türk markalı "vanilya aromalı" helvada tehlikeli bakteri tespit edildi. Almanya’da raflardan acilen toplatılan ürün için resmi uyarı yayımlandı. İşte ayrıntılar...

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Almanya'da satışa sunulan bir Türk markasına ait vanilya aromalı helvada Salmonella bakterisine rastlanmasının ardından, TOK Gıda tarafından acil geri çağırma süreci başlatıldı. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre gıda güvenliğini tehdit eden durum üzerine firma, söz konusu ürünün belirli partilerine yönelik toplatma kararı aldı.

HANGİ ÜRÜN ETKİLENDİ?
Ürün Adı: Sebahat Vanilya Aromalı Helva

Parti Numarası: 2024331

Son Tüketim Tarihi: 26.11.2026

TOK Gıda yetkilileri, bu kararı tamamen önleyici bir tedbir olarak aldıklarını ve tüketicilerin iade sürecinde mağdur edilmeden yönlendirileceğini belirtti.

SALMONELLA TEHLİKESİ NEDİR?
Salmonella bakterisi, özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde, yaşlılarda, çocuklarda ve hamilelerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kontamine ürünü tüketenlerde karın ağrısı, ishal, mide bulantısı ve yüksek ateş gibi belirtiler görülebilir. Uzmanlar, bu semptomları yaşayanların vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini vurguluyor.

Tüketicilere çağrıda bulunan yetkililer, ellerinde belirtilen partiye ait ürün bulunanların kesinlikle tüketmemeleri ve iade etmeleri gerektiğini hatırlattı. Gıda güvenliğinin hayati önemde olduğu bu olay, ambalajlı ürün alırken parti numarası ve son tüketim tarihinin kontrol edilmesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
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