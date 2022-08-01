Türk heyeti F-16'lar için ABD'ye gidiyor

Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemi sonrasında Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programında çıkartılması yeni gelişmeleri de beraberinde getirdi.







Türkiye'nin F-35programında çıkartılması sonrasında Ankara'nın yeni hedefi konumuna gelen F-16'ların satışı için Türk heyetinin 15 Ağustos'ta ABD'ye resmi bir ziyarette bulunacağı açıklandı.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin ABD’den F-16 savaş uçakları satın alma talebi hakkında yeni tur toplantının 15 Ağustos’ta ABD’de düzenleneceğini söyledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin ABD’den F-16 savaş uçakları satın alma talebi hakkında yeni tur toplantının 15 Ağustos’ta ABD’de düzenleneceğini söyledi.

Türkiye, F-16 paketi için ilk talebini Ekim 2021’de ABD’ye iletmişti.Halihazırda F-16 taarruz uçaklarına sahip Türkiye, bu uçakların yerine kademeli olarak F-35 savaş uçaklarını almayı, ilerleyen yıllarda da yurt içinde geliştirilen ‘milli muharip uçak‘ın üretime başlamasıyla birlikte bu iki uçağı hava kuvvetleri taarruz filosunda kullanmayı planlıyordu.Ama Ankara’nın Rusya’dan S-400 hava savunma füzelerini almasıyla Türkiye ortağı olduğu F-35 konsorsiyumundan çıkarıldı ve sipariş ettiği F-35 uçakları teslim edilmedi. Bunun üzerine Ankara F-35 programında harcadıklarını saydırıp üstüne ekleyerek yeni F-16 Blok-70 savaş uçağı almaya ve elindeki uçakları modernize etmeye karar verdi.Akar açıklamasında Türkiye’nin ABD’den 40 adet yeni F-16 savaş uçağı alımı ve var olan uçakların 79 adetinin modernizasyonunu talep ettiğini hatırlattı.